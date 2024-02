Hagen. Dieser Preisvergleich stößt Kunden sauer auf: Die Mark-E bietet in Dortmund den Strom 20 Prozent günstiger als in Hagen an. Das sind die Gründe.

Da staunte Rainer Preuß, Kunde beim heimischen Versorger nicht schlecht, als er die Preismaschine im Internet bemühte: Denn die Mark-E bietet in Dortmund die Kilowattstunde Strom im Tarif „Fix Strom“ 20 Prozent unter dem Preis an, der in Hagen verlangt wird. Ein Umstand, der in ähnlichem Maße auch im Tarif „Fix Gas“ gilt.