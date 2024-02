Elsey. Angebote für Jugendliche in Hohenlimburg sind mau? Nicht unbedingt, sagen sie im Café Real - und haben ein Beispiel, das überrascht.

Ihre Mitschülerin ist tot, sie hat Selbstmord begangen. In Trauer vereint stehen sechs Schülerinnen auf der Bühne in der Aula der Realschule Hohenlimburg, in ihren Händen halten sie das Skript für dieses aufwühlende Theaterstück. Ein Selbstmord, der Schuldgefühle bei den hinterbliebenen Klassenkameraden zurücklässt - das ist der Stoff, den die Theater-AG des Jugendcafé Real in gut drei Monaten bei den Jugend-Theatertagen im Hagener Stadttheater vorführen will.