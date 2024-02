Hagen. Wichtiger Hinweis für alle Autofahrer, die die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln nutzen möchten. Die Sperrung ist an drei Tagen.

Auf der A1 in Fahrtrichtung Köln werden Fahrbahnsanierungsarbeiten durchgeführt. Für die Arbeiten müssen in drei aufeinanderfolgenden Nächten zwei Fahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Köln sowie die Auffahrt in Richtung Köln in der Anschlussstelle Hagen-Nord gesperrt werden. Die Sperrungen finden am heutigen Montag, Dienstag (27.2.) und Mittwoch (28.2.) jeweils von 19 bis 6 Uhr statt. Der auffahrende Verkehr wird mit rotem Punkt über die A1 in Richtung Bremen und im Kreuz Westhofen wieder zurück in Richtung Köln geführt. Rettungsdienste können die Anschlussstelle im Einsatz nutzen