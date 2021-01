Auch die Rathaus-Galerie in Hagen vermietet Flächen an Gastronomen und Dienstleister. Doch der größte Teil der Flächen wird zu Einzelhandelszwecken genutzt.

Einzelhandel Auch die Rathaus-Galerie in Hagen öffnet sich für neue Mieter

Hagen Der neue Eigentümer der Volme-Galerie in Hagen nimmt den Gastro- und Dienstleistungsbereich ins Visier. Und die Rathaus-Galerie?

Die Volme-Galerie in Hagen versteht sich nicht mehr als reines Shopping-Center, sondern wird sich neu ausrichten. Der neue Eigentümer Phoenix Development will sich, so betont Mit-Geschäftsführer Stephan Schnitzler, verstärkt um die Gewinnung neuer Mieter aus den Bereichen Gastronomie und Dienstleistung bemühen.

Auch Rathaus-Galerie baut Gastro-Angebot aus

Doch wie stellt sich die Lage in der nur wenige Meter entfernten Rathaus-Galerie dar? Auch die vor gut sechs Jahren eröffnete Mall, die über 70 Geschäftsflächen (verteilt auf 22.000 Quadratmetern) verfügt, geht seit längerem einen ähnlichen Weg. So wurde das gastronomische Angebot in den vergangenen Monaten ausgebaut.

Im Food Court im Erdgeschoss sind die sechs vorhandenen Gastrobereiche vermietet. Dort stoßen die Rathaus-Galerie-Besucher auf die Stände Vabene Italia, Mr. Phan's, Asia Hung, Roshi's Currybar, Veganland und I like Bubble Tea. Und in der ersten Etage ist seit etwa eineinhalb Jahren das Sandwich-Restaurant Subway ansässig. Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen sind einige der Gastro-Stände derzeit geschlossen, einige bieten aber ihr Essen auch zum Mitnehmen an.

Dialysezentrum sowie medizinisches Versorgungszentrum

Seit Anfang 2019 ist eine 3000 Quadratmeter große Fläche an ein Dialysezentrum sowie an ein medizinisches Versorgungszentrum (zweite und dritte Etage) vermietet, seit September 2019 hat die Hagen-Agentur 600 Quadratmeter Büroflächen (inklusive kleiner Lagerfläche) in der zweiten Etage der Rathaus-Galerie angemietet.

Dennoch ist - zumindest derzeit noch - der weitaus größte Teil der Rathaus-Galerie an Einzelhändler verpachtet.