Auf Arbeitssuche? Wir stellen euch coole Jobs in Hagen vor

In Hagen gibt es viele große Firmen, aber ebenso kleine, oder mittelständische Unternehmen, von denen viele vielleicht noch nie gehört haben mögen – wir möchten sie vorstellen, vom Start-up bis zum Weltmarktführer – und zwar in unserem neuen Format, dem Unternehmenspass. Angesichts des Fachkräftemangels möchten wir auf diesem Weg Arbeitgeber und -nehmer zusammenbringen.

In den Geschichten stellen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor und lassen sie ganz persönlich erzählen: Wie sind sie zu ihrem Arbeitgeber gekommen? Gibt es spezielle Arbeitszeitmodelle? Ist zum Beispiel Teilzeit als Führungskraft möglich? Wie steht es um Homeoffice, Teambuilding-Maßnahmen, Unternehmenskultur und Fortbildungsmöglichkeiten? (Wenn Sie selbst Ihr Unternehmen vorstellen möchten, dann melden Sie sich übrigens gerne unter: hagen@westfalenpost.de).

Beim Klick auf den jeweiligen Link zum Jobpass (kostenfrei zu lesen), lesen Sie die ganze Geschichte und finden weitere Infos zum Unternehmen oder freien Stellen.

Hier eine Übersicht von besonderen Jobs und Arbeitgebern aus Hagen:

1. McDonalds

Ihre Eltern sind Tänzer – Camila dos Santos hat aber einen gänzlich anderen Berufsweg eingeschlagen. Die 33-Jährige leitet die McDonald’s-Filiale in Hagen. Sie hat bei McDonalds ihre Berufung gefunden: „Ich arbeite mit Leidenschaft und Bereitschaft. Ehrlich gesagt, sonst könnte ich diesen Job gar nicht ausfüllen.“

Camila dos Santos ist Filialleiterin der McDonalds-Filiale in der Hagener Innenstadt Foto: Michael Kleinrensing / WP

2. Ackermann Immobilienbewertungen

Linda Hinz und Patrick Krawieck von „Ackermann Immobilienbewertungen“ geben Einblicke in einen besonderen Job: Das Team der Firma, das mittlerweile immerhin aus 20 festen Mitarbeitern sowie einigen Freelancern besteht, bewertet Immobilien in ganz Europa. Die Firma sitzt im historischen Thorn-Prikker-Haus am Stirnband.

Patrick Krawieck und Linda Hinz im Büro: Das Team bewertet Immobilien in ganz Europa. Foto: Kleinrensing

3. Stadt Hagen - Bereich Kinderbetreuung

Auch ein Job für Männer – Ben Radlinger hat erst im Alter von 27 Jahren seine Erzieher-Ausbildung in Hagen begonnen. Heute ist er froh, sich so entschieden zu haben. Heute ist der 34-Jähriger Erzieher in einer städtischen Einrichtung.

Ben Radinger ist einer der wenigen männlichen Erzieher in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

4. Wirtschaftsbetrieb Hagen

Ein starkes Team im Wald: Sich für Natur und Klima einzusetzen, entspricht dem Zeitgeist. Die Forstleute vom WBH in Hagen haben das zu ihrem Beruf gemacht.

Forstwirt Geselle Sebastian Roth, Auszubildender Azubi Nikolas Lange, Auszubildender Azubi Darian Heermann und Revierleiter und Förster Robin Doennges. Foto: Kleinrensing

5. GermanBroker.net

Karriere in der Versicherungsbranche: Christine Engelbert ist bei germanBroker.net in Hagen mit der work-life-balance rundum zufrieden. In dieser Firma spielen junge Mütter nämlich eine tragende Rolle.

Christine Engelbert von Germanbroker.net, Foto: Michael Kleinrensing / WP

6. CD Waelzholz

Vor sechs Jahren kam Henning Breyer zu CD Waelzholz nach Hagen. Sein Beruf als Verfahrenstechnologe ist für ihn mehr als nur ein Job. „Wir können den Stahl bis zu 0,2 Millimeter dünn walzen“

7. Sparkasse an Volme und Ruhr

Anna-Lena Kessner ist ein echtes Sparkassen-Eigengewächs. Die Hagenerin sieht sich als Problemlöserin – und: „Zahlenscheu sollte man nicht sein“, sagt die Sparkassenfachwirtin und Vermögensberaterin. Entgegen vieler Klischees sei ihr Job kein „knochentrockener Zahlenjob“, sagt die 24-Jährige.

Bankkauffrau Anna-Lena Kessner, Kundenberaterin und Vermögensberatung bei der Sparkasse an Volme und Ruhr. Foto: Michael Kleinrensing / WP

8. Veranstaltungstechniker

Thiemo Seeland ist Veranstaltungstechniker in der Stadthalle Hagen. Sein Job fasziniert ihn – er würde vor allem gerne in der Stadthalle mal für die Band Rammstein arbeiten.

Thiemo Seeland, 32, ist Veranstaltungstechniker in der Stadthalle. Im Beibild ist Stadthallen-Chef Volker Wolf zu sehen. Foto: Yvonne Hinz

9. PTA in einer Apotheke

Sie sind die etwas anderen Helfer in weiß: Karin Milbradt ist Pharmazeutisch Technische Angestellte in der Apotheke in Hohenlimburg. Ein verantwortungsvoller Beruf mit vielen Aufgaben.

Die Alte Apotheke in Hohenlimburg; Karin Milbradt arbeitet dort als PTA. Foto: Diekgraefe

10. Pfarrer

Zehn Semester Regelstudienzeit, zweieinhalb Jahre Vikariat, zwei Jahre Probedienst, von denen Daniel Fuhrwerk eines in Hagen hinter sich gebracht hat. Dann ist er Pfarrer und kann sich um eine Stelle in einer Gemeinde bewerben. Der 28-jährige Daniel Fuhrwerk ist also Pfarrer im Probedienst in Hagen. Was er an diesem Beruf mag und wie er mit schwierigen Momenten umgeht.

Daniel Fuhrwerk, Pfarrer im Probedienst (hier an der Erlöserkirche in Hagen-Emst) Foto: Michael Kleinrensing / WP

11. Oppitz (Hohenlimburg)

Er verdiente gut, sein Job war angesehen. Doch irgendwie war Tim Schrader nicht vollends zufrieden. Also ging er einen unerwarteten Schritt: Tim Schrader ging zur Firma seines Vaters und wurde dort Heizungsinstallateur.

12. Injoy Hohenlimburg

Im Injoy Fitnessstudio Hohenlimburg wird fast täglich gearbeitet – auch, wenn andere frei haben. Finn Richter stört es nicht – er lässt sich hier zum Fitnesskaufmann ausbilden.

13. Gebäudereinigung Häckel

„Im Handwerk werden wir oft vergessen“, sagt Benjamin Häckel von der Gebäudereinigung Häckel. Zwei junge Mitarbeiter erzählen von ihrer Arbeit.

Ivonne Brohs lässt sich bei der Gebäudereinigung Häckel zur Gebäudereinigerin ausbilden. Foto: Kleinrensing

14. Hotel Mercure

Marvin Leif ist gelernter Dachdecker. Jetzt absolviert der 28-Jährige in Hagen eine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Der 28-Jährige hat ein Auge für schöne Dinge und kümmert sich im Restaurant u.a. um das Anrichten des Frühstücks.

Marvin Leif, Auszubildender Ausbildung zum Fachmann für Restaurant und Veranstaltungsgastronomie. Foto: Michael Kleinrensing / WP

15. Seniorenzentrum am Theater

Die Pflegeheimleitung aus Hagen setzt sich für Joseph Attitsogbui ein, als er abgeschoben werden soll – und sammelt Unterschriften: „Alle lieben ihn“. Jetzt hat er seinen Traumjob als Altenpfleger.

Pflegefachkraft Joseph Attitsogbui im Altenheim Senioprenzentrum am Theater. Foto: Laura Handke / WP

16. Carl Bechem GmbH

In Hagen gibt es viele attraktive Arbeitsplätze. Einen davon besitzt Irina Palcicov, Export Sales Managerin bei der Carl Bechem GmbH. Ihr „gehören“ Nord- und Mittelamerika, Australien, Neuseeland, Israel, Südafrika, Frankreich, Schweden und eine Handvoll weiterer europäischer Staaten. In all diesen Ländern trägt sie die Verantwortung für das Exportgeschäft von Bechem

Irina Palcicov, Export Sales Managerin der Firma Bechem. Foto: Michael Kleinrensing / WP

