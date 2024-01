„Auf die Rolle gehen“ ? Das klingt doch viel zu normal

„Auf die Rolle gehen“, also sich mit Freunden treffen und was gemeinsam unternehmen, macht vielen noch immer mehr Spaß, als zu Hause abzuhängen.

Hagen Die letzten Tage lockten kaum nach draußen. Da war eher faulenzen angesagt. Trendforscher sprechen von „Cocooning“. Und was ist „Clanning“?

Ach Mensch, die Schüler, deren Winterferien jetzt zu Ende gegangen sind, tun mir echt leid. Zwei Wochen am Stück beinahe Dauerregen, kombiniert mit Sturm. Überall und auch in Hagen. Nichts mit Sonnenschein und schönem Wetter, um sich draußen auf dem Bolzplatz zu treffen oder mit Freunden Mountainbike zu fahren. Stattdessen waren vermutlich eher „Zocken mit Kumpels“ oder Serien streamen angesagt. Früher sprach man von „Rumlungern“, heute von „Chillen“. Oder von „Cocooning“.

Ein schützendes Gehäuse

Den Ausdruck kennen Sie nicht? Er ist abgeleitet von Kokon, also einem Gehäuse, das Schutz bietet.

Gerade bei schlechtem Wetter bei vielen beliebt - das Spielen an einer Konsole. Foto: Felix Lorber / dpa

Der Begriff wird meist von Trendforschern benutzt, um die Tendenz, sich mehr und mehr ins häusliche Privatleben zurückzuziehen, zu beschreiben.

Um den Block ziehen

Und das Gegenteil von „Cocooning“? Ich würde von „auf die Rolle gehen“ oder „um den Block ziehen“ sprechen. Im Fachjargon wird allerdings der Begriff „Clanning“ benutzt, abgeleitet von „Clan“. Klar, dahinter verbirgt sich das Bedürfnis von Menschen, sich in Cliquen oder Gruppen Gleichgesinnter zusammenzufinden.

Sich selbst zu einer Gruppe oder einem Clan zugehörig zu fühlen, sei Teil des menschlichen Instinkts, behaupten Trendforscher. Ich persönlich bin wohl eher der „Clanning“-Typ. Wobei beim Blick aus dem Fenster „Cocooning“ durchaus auch seinen Charme hat, oder?

Schlechter geht‘s kaum

Obwohl - wie soll denn das Wetter in den kommenden Tagen eigentlich werden? Schlechter als Mitte/ Ende Dezember und Anfang Januar geht es ja kaum noch…

Es wird schön

Am Montag, 8. Januar, soll es, so prophezeien die Wetterexperten, nochmal bedeckt und minus 2 bis minus 6 Grad kalt werden. Aber dann – dann wird’s im Laufe der Woche richtig schön. So lautet zumindest das Versprechen.

Von Dienstag, 9. Januar, bis Samstag, 13. Januar, werden es wohl winterliche 0 bis minus 5 Grad werden, es soll trocken bleiben, sonnig werden und kaum windig sein. Dann könnte es aber schon wieder vorbei sein mit der Schönwetter-Phase. Zum Ende der Woche (14. Januar) wird es, so die Vorhersage, dann wieder bedeckt und es könnte sogar schneien.

