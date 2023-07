Aufgeflogen: Polizei entdeckt zwei Hanf-Plantagen in Hagen

So sieht eine Cannabispflanze aus. Zwei Plantagen-Betreiber ließ die Hagener Polizei am vergangenen Wochenende hochgehen.

Zwei Plantagen-Betreiber ließ die Hagener Polizei am Wochenende hochgehen. In Hohenlimburg und in Eilpe. Die Hintergründe

Hohenlimburg/Eilpe. Gleich zweimal ließ die Polizei in Hagen am vergangenen Wochenende Hanf-Plantagen auffliegen.

Am vergangenen Freitag entdeckte die Polizei auf einem Grundstück an der Ebendstraße in Hohenlimburg eine illegale Hanfplantage. Insgesamt konnten die Beamten ca. 50 bis 60 Cannabispflanzen sicherstellen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten weitere getrocknete Pflanzen und Cannabisblüten und Knospen sichergestellt werden. Der 51-jährige Wohnungsinhaber und Betreiber der Plantage wurde vorläufig festgenommen und wird einem Haftrichter vorgeführt.

Am späten Samstagabend dann erhielt die Hagener Polizei einen Hinweis auf eine illegale Cannabisplantage in einem Keller eines Hauses an der Hohle Straße. Die eingesetzten Beamten wurden dort tatsächlich fündig. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 27-jährigen Tatverdächtigen wurden weitere verschiedene Drogen in erheblichem Umfang aufgefunden, die offensichtlich für den Verkauf vorbereitet waren. Der Mann wurde daher wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt.

