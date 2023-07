Aufgepasst: Hier stehen in Hagen bald die Blitzer

Hagen. Stadt und Polizei kündigen Geschwindigkeitskontrollen in Hagen an. Zu hohe Geschwindigkeiten gelten weiter als Unfallursache Nummer eins:

Auch in der Zeit vom 17. bis 31. Juli finden im Stadtgebiet von Hagen wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. „Die regelmäßige Überwachung gilt vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden“, so die Stadt. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt.

Die Messstellen der kommenden Tage in Hagen sind:

17.07: Schälk, Scharnhorststraße

18.07: Kuhlestraße, Lange Straße

19.07: Klippchen, Im Kley

20.07: Herbecker Weg, Gotenweg

21.07: Beethovenstraße, Berliner Allee

22.07: Eppenhauser Straße, Boeler Straße

24.07: Voerder Straße, Vorhaller Straße

25.07: Heigarenweg, Krambergstraße

26.07: Vossacker, Helfer Straße

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden.

