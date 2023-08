Aufgepasst: Wo in Hagen jetzt Blitzer aufgestellt werden

In Hagen wird auch in den kommenden zwei Wochen wieder in verschiedenen Straßen geblitzt.

Hagen. Unfallschwerpunkte und Gefahrenstellen sind weiter im Fokus von Stadt und Polizei in Hagen. Deswegen wird an folgenden Stellen geblitzt:

In der Zeit vom 1. bis 15. September finden im Hagener Stadtgebiet wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Jeder Messpunkt der Stadt Hagen wird weiterhin in Zusammenarbeit mit der Polizei festgelegt. Die Messstellen der kommenden Tage sind:

1. September: Stadionstraße, Dümpelstraße;

2. September: Brahmsstraße, Zur Hünenpforte;

4. September: Jungfernbruch, Vossacker;

5. September: Jägerstraße, An der Hütte;

6. September: Am Karweg, Poststraße;

7. September: Metzer Straße, Heigarenweg;

9. September: Ribbertstraße, Harkortstraße;

11. September: Boeler Straße, Ergster Weg;

12. September: Schwelmstück, Rembergstraße;

13. September: Elseyer Straße, Am Berge;

14. September: Lortzingstraße, Holthauser Straße;

15. September: Karl-Ernst-Osthaus-Straße, Beethovenstraße;

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen