„Augusta“ wird ab Ende April zu Hagens erster Fahrradstraße

Wehringhausen. Motorisierter Verkehr ist weiterhin zugelassen, aber Fahrradfahrer haben in der Augustastraße in Wehringhausen ab Ende April Vorfahrt.

Ab Ende April wird die Augustastraße in Wehringhausen zwischen der Södingstraße und der Minervastraße zur ersten Fahrradstraße in Hagen. Der motorisierte Verkehr ist dort weiterhin zugelassen.

Die Widmung als Fahrradstraße ist Teil des Radverkehrskonzeptes. Um künftig auf die Augustastraße als Fahrradstraße hinzuweisen, bringt die Stadt Hagen im gesamten Verlauf entsprechende Schilder und Markierungen an. Zwischen der Södingstraße und dem Bergischen Ring sind zudem Bauarbeiten geplant, um auch dort den Radverkehr bequem führen zu können. In diesem Bereich werden Baumbeete angelegt und bepflanzt.

Radfahrer haben Vorrang

An dem Knotenpunkt zum Bergischen Ring werden auf der Augustastraße sowohl in Richtung Haspe als auch in Richtung Innenstadt aufgeweitete Radaufstellstreifen markiert, um dem Radverkehr eine direkte und sichere Verbindung zwischen Wehringhausen und der Stadtmitte zu bieten. Bei einem aufgeweiteten Radaufstellstreifen können Radfahrerinnen und Radfahrer den motorisierten Verkehr auf einem Schutzstreifen am rechten Fahrbahnrand überholen und sich schließlich auf einer markierten Fläche vor dem motorisierten Verkehr aufstellen.

Flyer auch online

In einer Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang. Motorisierte Verkehrsmittel wie Autos sind nur zugelassen, wenn es ein entsprechendes Verkehrszeichen erlaubt. Zudem dürfen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dort nebeneinander fahren und weder eingeschränkt noch behindert werden. Das Tempo in der Fahrradstraße gibt der Radverkehr vor, die Höchstgeschwindigkeit liegt jedoch bei 30 Kilometern pro Stunde für alle Verkehrsteilnehmenden.

Um auf die neuen Regeln in der Fahrradstraße hinzuweisen, liegen in den Bürgerämtern der Stadt Hagen sowie beim Quartiersmanagement Wehringhausen zeitnah entsprechende Flyer aus. Der Flyer steht auch online zur Verfügung. Zusätzlich werden in der Augustastraße Banner gespannt, welche ebenfalls die neuen Regeln aufzeigen. Weitere Informationen zum Radverkehr in Hagen, zur Fahrradstraße und den Flyer zur Augustastraße finden Interessierte auf der Internetseite www.hagen.de

