Augustastraße in Hagen: Radfahrer stößt gegen Passantin

Wehringhausen. Dort, wo gerade eine Fahrradstraße entsteht, ist nun ein Unfall geschehen. Ein Radler prallte gegen eine Fußgängerin.

In der Södingstraße stieß am Montag eine Fußgängerin mit einem Radfahrer zusammen. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Rad aus Richtung der Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Lange Straße. Der Mann gab an, dass ein Fahrzeug aus der Augustastraße kam und anhielt. Er sei davon ausgegangen, dass der Fahrer ihn passieren lassen wollte. In diesem Moment sei hinter dem Fahrzeug eine 62-jährige Fußgängerin von links auf die Straße getreten. Es kam zum Zusammenstoß. Die Hagenerin musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Augustastraße wird umgebaut

Die Augustastraße wird aktuell zur einer Fahrradstraße umgebaut. Dort soll künftig zwischen Minervastraße und Bergischem Ring die Zweiradfraktion alle Vorrechte genießen, um aus Richtung Westen kommend sicher die Innenstadt erreichen zu können. Oberbürgermeister Erik O. Schulz höchstselbst gab Ende April den Startschuss für die 280.000-Euro-Investition im Rahmen der gern gelobten Verkehrswende. Das Gros des Geldes fließt dabei in die Umgestaltung eines gerade einmal 85 Meter langen Straßenabschnitts zwischen dem Innenstadtring und der Södingstraße, der seitdem komplett gesperrt ist. Bis heute gleicht die Passage einem gigantischen Baggerloch.

Obwohl die Bauschaffenden beim Spatenstich in Aussicht stellten, dass das Projekt zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sei, scheint das Finale 112 Tage später noch in weiter Ferne zu liegen. „Verzögerungen in der Bauausführung durch das Versetzen von bestehenden Leitungen der Signalanlagen sowie Versorgungsleitungen bedingen ein verzögertes Bauende“, erklärte Stadtsprecherin Clara Treude zuletzt.

