Aus der Hagener Spiele-Welt: Angelspiel gegen Daddeln

Die digitale Spiele-Welt fasziniert – aber es gibt auch andere Erfahrungen, wie Torben Dieterich feststellen konnte.

Es wird mit dem Heranwachsen der Kinder immer schwieriger, sie vom sogenannten „Zocken“ wegzubekommen. Zu faszinierend und verführerisch scheint das Gedaddel am PC oder an der Konsole mittlerweile zu sein. Auch nur einen Tag mit seinen Freunden nicht das neueste Spiel zu spielen und damit das Risiko einzugehen, nicht das nächste Level zu erreichen, scheint schon im jungen Alter sehr belastend.

Umso überraschter war ich, als ich die die Tage mit einem durch Zufall entdeckten Angelspiel, das ich schon seit meiner Kindheit kenne, nach Hause kam. Ein rundes, batteriebetriebenes Spiel mit kleinen Fischen in verschiedenen Farben, die sich im Kreis drehen und abwechselnd den Kopf nach oben recken und dabei den Mund öffnen, was dann die Gelegenheit bietet, mit der farbigen Angel das Fischchen in gleicher Farbe zu fangen.

Eigentlich als Versuch geplant, versammelte sich die gesamte Familie tatsächlich um das Spiel. Immerhin verging so einige Zeit, bis das Verlangen nach dem derzeit aktuellsten Computerspiel dann leider doch wieder zu groß wurde.

Aber es gibt Hoffnung und jede Menge andere Spiele, die es noch auszuprobieren gilt. Die gerade erst angelaufenen Osterferien bieten dazu reichlich Gelegenheit. . .

