Religion Aus fünf evangelischen Kirchengemeinden in Hagen wird eine

Hagen. Fünf evangelische Kirchengemeinden in Hagen schließen sich zu einer zusammen. So wollen sie ihre Kräfte fortan bündeln.

Aus fünf wird eins: Die Evangelisch-Lutherische Friedenskirchengemeinde Halden, die Evangelische Jakobus-Kirchengemeinde Helfe, die Evangelische Melanchthon-Kirchengemeinde Boele/Eckesey, die Evangelische Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Boelerheide und die Evangelische Kirchengemeinde Vorhalle vereinigen sich zum 1. Januar zur Evangelischen Lydia-Kirchengemeinde Hagen.

Seit einigen Jahren arbeiten die Kirchengemeinden im Kirchenkreis Hagen in Kooperationsräumen auf unterschiedliche Art und Weise enger zusammen. Im Hagener Norden hat dies nun zur Vereinigung in die Evangelische Lydia-Kirchengemeinde geführt. Der Name Lydia kommt aus der Bibel. Als erste getaufte Christin Europas hat sie sich mutig auf Neues eingelassen.

Auf Neues einlassen

Das will die neue Kirchengemeinde auch. Manches werde sich durch die Vereinigung verändern, aber Vertrautes blieben, teilte der Kirchenkreis mit. Alle Kirchen und Gemeindehäuser behielten ihre alten Namen. Auch an dem Gottesdienstangebot ändere sich nichts. Und: Alle Mitarbeitenden und Pfarrpersonen werden weiter in der neuen Lydia-Kirchengemeinde tätig sein.

Für Gottesdienste, Beerdigungen, Trauungen und Taufen ist das gesamte Pfarrteam zuständig, so dass auch gewachsene Beziehungen erhalten bleiben. Manche Aufgaben im Pfarrteam werden anders verteilt. Zum Beispiel werden nicht mehr alle Pfarrpersonen Senioren- oder Konfirmationsarbeit machen.

Die Gemeindegruppen der einzelnen Ortsteile bleiben bestehen. Aber sie können nun Gemeinsamkeiten entdecken und vielleicht auch über den bisherigen Rahmen hinauswachsen.

Neue Homepage in Vorbereitung

Viele Menschen haben in etlichen Arbeitsgruppen den Übergang zur Lydia-Kirchengemeinde vorbereitet. Auch ein Logo gibt es schon, die Arbeit an der Homepage läuft auf Hochtouren und zum 1. Advent kommt ein gemeinsamer Gemeindebrief heraus.

Mit der Vereinigung übernehmen übergangsweise bis zur nächsten regulären Presbyteriumswahl 2024 die sogenannten Bevollmächtigten die Aufgaben des Presbyteriums. Sie werden vom Kreissynodalvorstand (KSV) berufen und setzen sich aus Presbyteriumsmitgliedern der ehemaligen fünf Kirchengemeinden und dem Pfarrteam zusammen.