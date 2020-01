Aus Hagener Großverbrauchermarkt Ratio wird Handelshof

Der Großverbrauchermarkt Ratio am Vorhaller Kreisel heißt ab Februar Handelshof. Für die Kunden des Fachhandels für Gastronomie, Großverbraucher und Handel ändert sich dadurch nicht viel, da die Unternehmen Ratio wie auch Handelshof zur Edeka-Gruppen gehören.

Betriebsleiter Sitki Cetin (rechts) und Henning Frölich (stellvertretender Betriebsleiter) führen künftig auch den Handelshof in Vorhalle. Foto: Yvonne Hinz

Worüber sich etliche der 15.000 Kunden, die bisher bei Ratio in Hagen gekauft haben, freuen dürften: Bislang war der Laden ein reiner Abholmarkt, demnächst werden Kunden auf Wunsch mit Ware beliefert.

Die Ratio-Kundenkarten werden ab Montag, 27. Januar, vor Ort gegen Handelshof-Ausweise getauscht. Am Samstag, 1. Februar, bleibt der Markt Am Ringofen 19 aufgrund der Übernahme-Inventur für Kunden geschlossen, erster Handelshof-Verkaufstag ist am Montag, 3. Februar.