Ausbau in Hagen: Glasfaser macht Hasper fit fürs Netz

Mit dem Anschluss an ein Glasfasernetz können sich in Haspe jetzt auch die Privatkunden für die digitale Zukunft rüsten.

Haspe. Der Glasfaserausbau in Hagen wird weiter vorangetrieben. Von den Angeboten des Anbieters Plusnet können vorzugsweise die Hasper profitieren.

Ein weiterer Digitalisierungsschub in Hagen kündigt sich an: Die Anwohner in Haspe gehören zu den ersten, die auch von den Privatkunden-Angeboten des Kölner Telekommunikationsunternehmens Plusnet, einer Tochter des Energie- und Infrastrukturanbieters EnBW, profitieren können.

Im vergangenen Jahr wurde die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Hagen für den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau für Gewerbetreibende unterzeichnet. Rechtzeitig vor Baubeginn macht Plusnet nun auch für Privathaushalte im Ausbaugebiet Haspe den Wechsel auf die Zukunftstechnologie Glasfaser möglich.

„Aktuell haben Unternehmen und Haushalte im Ortsteil lediglich Zugang zu geringfügigen Bandbreiten über Kupferleitungen. Nach Anschluss an das flächendeckende Glasfasernetz von Plusnet profitieren sie von der vielfachen Leistung. Das sorgt für Zukunftssicherheit für sämtliche digitale, geschäftliche und gesellschaftliche Anforderungen“, so Frank Schubert, Gebietsmanager kommunaler Vertrieb bei Plusnet.

Anschluss zunächst kostenlos

Für Privatkunden bietet Plusnet, je nach Bedarf, die passenden Tarife in den Varianten S, M, L und XL – mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s und jeweils mit Telefon-Flat. Optional buchbar sind moderne Glasfaser-Router (AVM Fritz! Box 5530 oder 5590) sowie ein TV-Angebot mit mehr als 150 Sendern und attraktiver Mediathek. Das Glasfaser-Einstiegsangebot für die ersten zehn Monate liegt bei allen Privatkundentarifen bei 24,95 Euro, inkl. gesetzlicher MwSt. Für Unternehmen und Privathaushalte, die sich bis zum 30. September für einen Plusnet-Glasfaseranschluss entscheiden, entfällt die Anschlussgebühr.

Interessierte Betriebe und Anwohner können sich ab sofort für ihren Gigabit-Anschluss vormerken lassen. Hierzu werden sie aktiv von Plusnet und dessen Vertriebspartner vor Ort informiert.

Alle Details zu Glasfaserprodukten für Privat- und Geschäftskunden sowie die Möglichkeit zur schriftlichen Vormerkung sind unter www.plusnet.de/glasfaser zu finden. Telefonische Beratung bietet Plusnet unter folgenden Rufnummern an: Für Privatkunden unter 0221/2608 2608; für Unternehmen unter 0221/499 399 33.

