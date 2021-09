Arbeit in Hagen Ausbildung an der Fernuni Hagen erfolgreich abgeschlossen

Die erfolgreichen Auszubildenden der Hagener Fernuniversität erhalten an der Hochschule alle einen Job.

Gelungener Start ins Berufsleben: Acht Azubis haben jetzt ihre Ausbildung an der Fernuniversität in Hagen erfolgreich abgeschlossen. „Alle werden für mindestens ein Jahr übernommen und haben auch danach gute Chancen, sich an der Fernuniversität weiterzuentwickeln“, versicherte Kanzlerin Rimpo-Repp. Die Prüfungsphase fand komplett unter Corona-Bedingungen statt. „Alle haben gut bis sehr gut abgeschnitten. Das ist in dieser schwierigen Zeit nicht selbstverständlich“, freute sich Ausbildungsleiterin Viktoria Schumacher und verteilte Sonnenblumen an die Azubis.

Lina Marie Meyer (Büromanagement) verkürzte ihre Ausbildung sogar auf zwei Jahre und schnitt als Klassenbeste in der Berufsschule ab. Über ihre guten Zeugnisse freuen sich zudem Jana Engelbach, Belana Riedel und Anne Möller (alle Büromanagement). Moritz Mätze, Veronika Meisengelter (beide Fachinformatik Systemintegration), Sabrina Trucks (Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste) und Olivia Reymann (Mediengestalterin Digital und Print) meisterten diesen Lebensabschnitt ebenfalls mit Bravour.

