Weihnachtsmarkt Am Wochenende: Diese Weihnachtsmärkte gibt es in Hagen

Hagen Gleich mehrere Weihnachtsmärkte gibt es am Wochenende in Hagen. Ein Ausblick auf die Termine und was die Märkte zu bieten haben:

Vielleicht ist mit den ersten Schneefällen der Woche bei vielen auch die Weihnachtsstimmung und die Lust auf einen Weihnachtsmarktbesuch gestiegen. Dazu gibt es am Wochenende in Hagen gleich eine Auswahl von mehreren Weihnachtsmärkten, die neben dem Hagener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt besucht werden können.

Volmetaler Weihnachtsmarkt

Den Start in das winterliche Wochenende bildet der 34. Dahler Weihnachtsmarkt, der vom 1. bis 2. Dezember an der Bürgerhalle in Dahl, Am Obergraben 10, stattfindet. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher über den kleinen Markt schlendern, an den Ständen vorbeibummeln oder gemeinsam den Abend im Volmetal ausklingen lassen und sich an den Gastro-Ständen versorgen. Auch ein kleines Kulturprogramm gibt es (Freitag, 20 Uhr: Bläsercorps des Hegerings/Samstag 17 Uhr: Musikgruppe/Chor der Grundschule Volmetal und Besuch vom Nikolaus/Samstag 18.30: Ev. Posaunenchor Dahl).

Die Öffnungszeiten des Marktes: Freitag 17 bis 23 Uhr und Samstag 15 bis 23 Uhr

Der Dahler Weihnachtsmarkt (Archivbild) findet dieses Jahr an einem anderen Standort - und zwar vor der Bürgerhalle - statt. Foto: KLEINRENSING, Michael / WP Michael Kleinrensing

Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Am 1. Dezember startet auch der beliebte Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichtmuseum. Bis zum 3. Dezember können Besucher die illuminierten Fachwerkhäuser und geschmückten Hütten auf dem weitläufigen Areal bestaunen. Es zeigen mehr als 85 Aussteller Dekoratives aus Papier, Wolle, Stoff, Holz, Glas und Metall. Zum Markt gibt es nur Live-Musik von Chören und Orchestern, Alphörnern sowie weihnachtlichen Jazz und Pop. Jeden Nachmittag besucht zudem der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Wichtiger Hinweis: Parken vor Ort ist nicht möglich, die Parkplätze sind dort wegen der Pendelbushaltestellen blockiert. Das Freilichtmuseum bittet darum, mit dem Bus anzureisen.

Die Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 22, Samstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro (ab 14 Jahre).

Illuminierte Fachwerkhäuser und geschmückte Hütten können im Hagener Freilichtmuseum bestaunt werden. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg

Die Organisatoren haben mehr als 1000 Quadratmeter Innenflächen im Alten und Neuen Palas liebevoll gestaltet, um Besuchern vom 1. bis zum 3. Dezember eine vielfältige Auswahl hochwertiger Aussteller zu präsentieren. Weitere Termine sind 8. bis 10. Dezember und 15. bis 17. Dezember für den Weihnachtsmarkt in Schloss-Atmosphäre.

Dieses Jahr findet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg wieder in gewohnter Größe statt. Foto: Deborah Krockhaus / Hohenlimburg

Der Weihnachtsmarkt bietet zudem ein buntes Rahmenprogramm: Der Weihnachtsmann nimmt Kinderwünsche entgegen, eine Hochzeitssängerin und Heldenmusik schaffen festliche Klänge. Theateraktionen, Märchenerzähler, Kinderschminken, Armbrustschießen und Wappenmalen sollen die Kleinen begeistern und musikalische Beiträge des Ehepaars Sabulowski und Schlossführungen runden das Angebot ab. Der Kindertag am 9. Dezember beinhaltet Theater, Kinderaktivitäten und Rudelsingen.

Die Öffnungszeiten: freitags 16-21 Uhr, samstags 13-21 Uhr und sonntags 13-19 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder 4 Euro.

Adventsfest Haspe

Außerdem steht auch noch das Adventsfest in Haspe (1. bis 3. Dezember) rund um Kirchplatz/Frankstraße auf dem Programm. Im gemütlichen Weihnachtsmarkt-Ambiente warten auch diverse Programmpunkte auf die Besucher. Unter anderem am Freitag um 18 Uhr die Turmbesteigung, am Samstag startet um 12 Uhr der Familiensamstag, Tobias Fechner singt Weihnachtslieder (14.30 Uhr) und ab 15.30 Uhr gibt es eine Winter-Weihnachtsparade vor der Kirche mit anschließendem Nikolaus-Besuch. Anmeldung zur Parade und Nikolausbesuch bitte unter 02331/4849721

Die Öffnungszeiten: Freitag 17 - 23 Uhr, Samstag 12 - 23 Uhr, Sonntag 11 - 15 Uhr

