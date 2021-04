Ausgangssperre: 100 Hagener in erster Nacht kontrolliert

Hagen. 100 Menschen sind in der ersten Nacht der Ausgangssperre in Hagen kontrolliert worden. Es blieb bei Ermahnungen.

Am Ende der ersten Nacht, in der in Hagen eine Ausgangssperre galt, hat die Stadt noch einmal Bilanz gezogen: Zwischen 21 Uhr am Dienstagabend und 5 Uhr am Mittwochmorgen wurde von 18 Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Hagen die Verordnung überwacht.

Schwerpunkt der Kontrollen waren die Bereiche Innenstadt, Hauptbahnhof, Altenhagen, Wehringhausen und Haspe. Nach 21 Uhr gab es allerdings kaum Betrieb. Es wurden rund 100 Personen überprüft, von denen sich knapp 70 Prozent rechtmäßig draußen aufhielten. „Es handelte sich beispielsweise um Berufspendler“, so Stadtsprecherin Clara Treude.

Noch keine Anzeigen

Rund 30 Personen hatten gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen. „Hier blieb es aber zunächst bei einer mündlichen Verwarnung, Platzverweisen sowie Aufklärungsgesprächen, und es wurde keine Ordnungswidrigkeit angezeigt“, so Treude.

Einen ruhigen Verlauf der Nacht bestätigt auch die Hagener Polizei. „Die Kollegen sind in einem Fall von Mitarbeitern des Ordnungsamtes zur Unterstützung angefordert worden“, so Sprecherin Ramona Arnold.

Kontrollen werden fortgesetzt

Die Stadt kündigt an, die Kontrollen in den nächsten Tagen fortzusetzen. Hintergrund der Ausgangssperre sind die anhalten hohen Infektionszahlen und die hohe Inzidenz in Hagen, die aktuell mit 268,2 so hoch liegt wie zuletzt im Herbst.