Ausgesetzte Welpen in Hagen: Peta setzt Belohnung aus

Ein Fußgänger hat in der Nacht zum Sonntag in einem Gebüsch in der Innenstadt einen Karton entdeckt, in dem sich fünf offensichtlich frisch geborene Hundewelpen befanden.

Hagen Ein Fußgänger findet frierende Welpen in der Innenstadt und schaltet die Polizei ein. Jetzt schaltet sich auch eine Tierschutzorganisation ein.

Der Fall um die ausgesetzten, hilflosen Welpen hat hohe Wellen geschlagen und viele entsetzte Reaktionen nach sich gezogen. Ein Fußgänger hatte die fünf kleinen Hunde in der Nacht in einem Pappkarton in der Hagener Innenstadt entdeckt und sie zur nahegelegenen Polizeiwache gebracht. Die Beamten übergaben die frisch geborenen Hundekinder an eine Mitarbeiterin des Tierheims in Hagen. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet unter 02331/986-2066 um Hinweise.

Organisation Peta setzt Belohnung aus

Am Dienstag hat sich daraufhin auch die Tierschutzorganisation „Peta“ eingeschaltet und eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. „Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich entweder bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym“, teilt die Organisation in einer Erklärung mit.

Der oder die Halterin hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und stattdessen das Tierheim um Hilfe bitten müssen Annika Lewald

„Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Welpen ausgesetzt hat“, so Annika Lewald, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Der oder die Halterin hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und stattdessen das Tierheim um Hilfe bitten müssen. Die Tierkinder einfach in einem Pappkarton in der Kälte zurückzulassen und damit ihr Leben zu riskieren, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“

Das Aussetzen von Tieren sei laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes verboten.

Fußgänger findet Karton mit frierenden Welpen

Der Fußgänger hatte in der Nacht zum Sonntag in einem Gebüsch den Karton entdeckt. Der 32-jährige Mann war gegen 3 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs und nahm Geräusche aus dem Karton wahr. Darin fand er fünf frisch geborene Rhodesian Ridgeback-Welpen.

Die Polizeibeamten alarmierten den Bereitschaftsdienst des Tierheims und übergaben die Welpen an eine Mitarbeiterin. Diese brachte die Hunde zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik. Die Kripo ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

