Hagen. Der Dauerfrost kam erst im Dezember. Der November in Hagen war geprägt von viel zu warmen Temperaturen, erst Ende des Monats wurde es kalt.

Der November in Hagen lag mit 8,2 Grad an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm 2,4 Grad über dem langjährigen Mittel der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020. Das Flächenmittel im Stadtgebiet, ermittelt durch die 20 Wetterstationen im Verbund des Wetternetzes Hagen, lag mit 8,6 Grad fünf Zehntel über dem NRW-Durchschnitt.

Am kühlsten war es am Bölling mit 7,2 Grad und am wärmsten im Innenstadtbereich mit 9,6 Grad. Wärmster Ort in Nordrhein-Westfalen innerhalb des Messnetzes des Deutschen Wetterdienst (DWD) war Köln-Stammheim mit 9,7 Grad.

Monatsmaximum: 20,5 Grad

Die erste Monatshälfte war außergewöhnlich warm mit durchweg zweistelligen Höchstwerten. Verbreitet wurden Werte von 15 Grad und mehr gemessen. Das Monatsmaximum wurde am 13. in Hengstey mit 20,5 Grad erreicht. Neben Müllheim in Baden-Würtemberg war es der bundesweit höchste Wert. In Wuppertal hat der DWD mit 20,2 Grad den höchsten Wert in seinem Messnetz innerhalb von NRW ermittelt. Begünstigt wurden diese Temperaturen durch den Sauerlandföhn.

In der zweiten Monatshälfte kühlte es sich deutlich ab. Die Temperaturen erreichten nur noch sporadisch die 10-Grad-Marke, nachts wurde es zunehmend frostig. Am 20. wurde ebenfalls in Hengstey mit minus 4,4 Grad zugleich die tiefste Temperatur im Stadtgebiet gemessen. In Bodennähe wurde in der Selbecke bis zu minus 7,2 Grad erreicht. Im Volmetal summierten sich die Frosttage auf fünf, Bodenfrost gab es an zehn Tagen.

Messbarer Niederschlag an 20 Tagen

Mit einer Niederschlagsmenge von 55 Liter pro Quadratmeter, gemessen an der Sternwarte am Eugen-Richter-Turm, wurde der langjährige Mittelwert nur zu knapp zwei Drittel erreicht. An 20 Tagen wurde messbarer Niederschlag registriert.

Am wenigsten Niederschlag fiel in Kabel mit 30 Liter, am meisten am Flugplatz Wahl mit 66 Liter pro Quadratmeter. Beim DWD lag die Spannweite innerhalb Nordrhein-Westfalens zwischen rund 30 Liter in Ostwestfalen und 105 Liter im Siegerland.

Die Sonnenscheindauer lag mit 100 Stunden rund 80 Prozent über dem langjährigen Mittel. An drei Tagen gab es überhaupt keinen Sonnenschein. Das NRW-Mittel lag bei 90 Stunden mit einem Maximum von 111 Stunden im Münsterland. Schlusslicht war der Kahle Asten mit 50 Sonnenstunden.

Im November war es abschnittsweise recht windig. An 25 Tagen wehte der Wind stark (> Windstärke 6) und an sieben Tag stürmisch (> Windstärke 8). Die Spitzenböen erreichten 75 Kilometer pro Stunde. Auf dem Kahlen Asten traten mit 68 Kilometer pro Stunde die stärksten Böen in NRW innerhalb des Messnetzes des DWD auf.

