Als die Berufsfeuerwehr Hagen am Einsatzort eintraf, schlugen die Flammen hoch in den Himmel.

Feuerwehr in Hagen Auto brennt in einer Garage in Hagen-Kabel aus

Ein Raub der Flammen wird in der Nacht zum Sonntag in Hagen-Kabel ein Auto, das in einer Garage abgestellt war.

Erheblicher Sachschaden ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Garagenbrand in der Krambergstraße in Hagen-Kabel entstanden. Als der Löschzug der Wache Ost gegen 2 Uhr in der Nacht am Einsatzort eintraf, stand dort ein Auto komplett in Flammen. Aufgrund der elektronischen Handbremse des Automatikfahrzeugs gelang es nicht, den Wagen zügig aus der Garage herauszuziehen, so dass das Feuer durch das geöffnete Tor gelöscht werden musste. Die Einsatzkräfte blieben allesamt unverletzt, die Ursache des Brandes ist noch unklar.

