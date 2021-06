Auto verliert während der Fahrt in Hagen das linke Vorderrad

Delstern. Unbekannte hatten an einem roten Seat in Hagen-Wehringhausen die Radmuttern gelöst. Prompt verlor das Auto während der Fahrt ein Rad.

Das hätte böse ausgehen können: Während der Fahrt löste sich am Sonntagmorgen bei einem Hagener Autofahrer (48) das linke Vorderrad. Glücklicherweise konnte der Mann sein Auto, einen roten Seat, unverletzt zum Stehen bringen. Der Polizei zufolge sei der Wagen langsam unterwegs gewesen, so dass kein schwerer Unfall geschah.

Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter an dem Wagen diverse Radmuttern gelöst und entwendet. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass das Auto seinem Sohn gehört und er es in der Regel in der Bismarckstraße (Wehringhauen) abstellt.

Zwei Radmuttern wiedergefunden

Zwei der fünf gelösten Radmuttern fand der Mann wieder, nachdem sich der Reifen gelöst hatte. Die restlichen Schrauben müssen irgendwann zwischen vergangenem Dienstag und Sonntag gelöst und entwendet worden sein.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, melden sich bitte unter bei der Polizei unter Tel. 02331-986 2066. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Diebstahls.

