Autofahrer aufgepasst: Hier wird ab Juli in Hagen geblitzt

Auch im Juli finden wieder Geschwindigkeitskontrollen in Hagen statt

Hagen. Viele Straßen stehen auf der Blitzer-Liste der Stadt Hagen: Wir liefern eine Übersicht, wo in den nächsten Wochen Blitzer stehen werden.

In der Zeit vom 1. bis 15. Juli finden im Stadtgebiet von Hagen wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Geschwindigkeitskontrollen sind eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen.

Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gilt vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmenden wie Fußgängerinnen und Fußgänger oder Radfahrerinnen und Radfahrer. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt.

Die Messstellen der kommenden Tage in Hagen sind:

1. Juli: Hohensyburgstraße, Volmeabstieg

3. Juli: Wiesenstraße, Feithstraße

4. Juli: Im Alten Holz, Hochstraße

5. Juli: Ergster Weg, Bergstraße

6. Juli: Bergischer Ring, Wasserloses Tal

7. Juli: Zur Hünenpforte, Lenneuferstraße

8. Juli: Brahmsstraße, Alexanderstraße

10. Juli: Tückingschulstraße, Turmstraße

11. Juli: Rummenohler Straße, Enneper Straße

12. Juli: Poststraße, Harkortstraße

13. Juli: Schillerstraße, Prioreier Straße

14. Juli: Hagener Straße, Am Bügel

15. Juli: Höxterstraße, Birkenstraße

