Kontrollen Autofahrer aufgepasst: Hier wird in kommenden Tagen geblitzt

Hagen. Die Stadt Hagen will in den kommenden Tagen wieder in vielen Straßen das Tempo der Autofahrer messen.

In der Zeit vom Mittwoch, 18. Oktober, bis Dienstag, 31. Oktober, finden im Stadtgebiet von Hagen wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Dies teilte die Stadtverwaltung Hagen mit.

Wie die Behörde ausführte, seien die Geschwindigkeitskontrollen eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist nach Auskunft der Behörde weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung des fließenden Verkehrs diene vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgängern oder Radfahrern.

Jeder Messpunkt wird – wie auch in der Vergangenheit – im Benehmen mit der Polizei Hagen festgelegt. Die Messstellen der kommenden Tage sind:

In diesen Straßen wird geblitzt:

Mittwoch, 18. Oktober: Heubingstraße in Haspe, Dahler Straße im Volmetal;

Donnerstag, 19. Oktober: Osthofstraße in Boele, Voerder Straße in Haspe;

Freitag, 20. Oktober: Tückingschulstraße auf dem Tücking, Franzstraße in Oberhagen;

Samstag, 21. Oktober: Turmstraße in Boele, Schlesierstraße in Haspe;

Montag, 23. Oktober: Haßleyer Straße in Eppenhausen/Haßley, Königsberger Straße in Hohenlimburg;

Dienstag, 24. Oktober: Klippchen in Holthausen, Stadionstraße im Ischeland;

Mittwoch, 25. Oktober: Blumenstraße in Altenhagen, Dümpelstraße in Halden;

Donnerstag, 26. Oktober: Brahmsstraße in Mitte, Im Weinhof in Hohenlimburg;

Freitag, 27. Oktober: Minervastraße in Wehringhausen, Ergster Weg in Berchum;

Samstag, 28. Oktober. Lenneuferstraße in Hohenlimburg, Feithstraße;

Montag, 30. Oktober: Berliner Straße in Haspe, Poststraße in Kabel;

Dienstag, 31. Oktober: Kapellenstraße in Boelerheide, Enneper Straße in haspe.

Darüber hinaus müssten Verkehrsteilnehmer im gesamten Stadtgebiet von Hagen mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt rechnen, teilte die Stadtverwaltung Hagen mit.

