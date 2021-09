Unfall Autofahrer prallt in Breckerfeld gegen eine Hausecke

Breckerfeld. Nach einem Unfall in Höhe der kleinen Ortschaft Eicken landete ein Hubschrauber auf der Landstraße.

Gegen eine Hausecke prallte am Mittwochabend in Zur­straße-Eicken ein Autofahrer (34) aus Halver, der mit seinem Ford Ka auf der Landstraße aus Richtung Hagen kommend unterwegs war. Er geriet in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern, rutschte auf die Grünfläche neben der Fahrbahn, lenkte zurück auf die Straße, drehte sich um 180 Grad und kollidierte schließlich mit der Hauswand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Airbags ausgelöst.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Breckerfeld rückte mit den Löschgruppen Delle und Zurstraße aus.

Der Autofahrer konnte selbstständig aussteigen und wurde zunächst von Einsatzkräften der Feuerwehr, anschließend durch den Rettungsdienst betreut und leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der Unfallstelle und unterstütze die Polizei.

Da ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen wurde, übernahm die Feuerwehr außerdem die Landeplatzsicherung. Nachdem das kaputte Auto abgeschleppt worden war, nahmen die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr ausgelaufene Betriebsmittel auf. Die Straße war rund eineinhalb Stunden lang gesperrt, der Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

