Die Polizei in Hagen bittet um Hinweise.

Kriminalität Autoknacker stehlen Lenkrad aus einem Mercedes in Hagen

Vorhalle. Eine unangenehme Überraschung erlebte der Besitzer eines Mercedesin Hagen-Vorhalle: Die Seitenscheibe eingeschlagen, das Lenkrad futsch.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch einen Mercedes in Vorhalle auf.

Der Besitzer (28) des Wagens hatte sein Gefährt am Abend zuvor auf einem Parkplatz an der Vorhaller Straße abgestellt. Zunächst fiel ihm am nächsten Morgen eine eingeschlagene Seitenscheibe auf.

Kurze Zeit später stellte er fest, dass die Täter sein Lenkrad ausgebaut und seine Sonnenbrille gestohlen hatten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel. 02331-9862066.