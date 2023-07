Die Polizei Hagen hat in der Nacht zum Mittwoch in der Innenstadt ein illegales Autorennen gestoppt.

Polizei in Hagen Autorennen in Hagen: Raser aus dem Sauerland gestoppt

Hagen. Zwei Rasern, die sich in der Nacht zum Mittwoch in der Hagener Innenstadt ein Duell geliefert haben, droht jetzt der Führerscheinentzug.

Nach einem illegalen Autorennen quer durch die Hagener Innenstadt droht zwei Fahrern aus dem Sauerland der Führerscheinentzug. Die Duellanten aus Werdohl und Neuenrade waren in der Nacht zum Mittwoch einer Zivil-Pkw-Streife der Polizei aufgefallen.

Gegen 2.45 Uhr bemerkten die Beamten an einer roten Ampel am Emilienplatz einen AMG-Mercedes, der dort mit lauten, aufheulenden Motorengeräuschen protzte. Der Beifahrer filmte dabei offenbar den Tacho. Als die Ampel auf Grün sprang, raste der Wagen mit ausbrechendem Heck den Märkischen Ring entlang, verlangsamte kurz vor dem festen Blitzer am Kegler-Casino, bevor der 20-Jährige am Steuer erneut stark beschleunigte.

Beifahrer filmt aus dem Dach

Auf Höhe der auf den Cityring einmündenden Königstraße traf der Benz auf einen ebenfalls PS-starken Audi S4. Dessen 32-jähriger Fahrer gab ein Lichthupensignal, woraufhin beide Fahrer stark beschleunigten und mit hoher Geschwindigkeit über den Graf-von-Galen-Ring am Hauptbahnhof entlangfuhren. Dabei sollen Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreicht worden seien. Der 19-jährige Beifahrer des Mercedes ragte dabei mit seinem Oberkörper offenbar im Fahrzeugraum stehend aus dem Schiebedach, filmte und jubelte.

Den Beamten gelang es, beide Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz der Postbankfiliale am Bahnhofsvorplatz zu stellen. Eine plausible Erklärung für ihr Gebaren konnten die Fahrer nicht vorbringen. Die Polizisten beschlagnahmten trotz des Widerspruchs der Raser die Führerscheine und untersagten bis auf Weiteres die Fahrt mit jeglichen führerscheinpflichtigen Fahrzeugen. Zudem folgte eine Anzeige wegen des illegalen Autorennens, bei dem angesichts der Uhrzeit niemand konkret gefährdet wurde. Alle weiteren Details klärt jetzt das Hagener Verkehrskommissariat. Angesichts der Straftat steht jedoch ein Führerscheinentzug im Raum.

+++ Auch lesenswert: In dieser Straße in Hagen herrscht eine Rattenplage +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen