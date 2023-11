Polizei Hagen Autotank an Pendlerparkplatz in Hohenlimburg aufgebohrt

Hohenlimburg Während eine 29-Jährige in Hagen unterwegs ist, machen sich Ganoven an ihrem Autotank zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Als eine 29-Jährige zu ihrem geparkten Auto in Hagen zurückkehrt, muss sie plötzlich feststellen, dass Unbekannte sich offenbar an ihrem Tank zu schaffen gemacht haben: Sie kehrte am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr, zu ihrem Ford Fiesta an den Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt Hagen-Süd zurück. Als sie die Wagen starten wollte, sprang dieser nicht an.

Ganoven bohren Tank auf - Polizei bittet um Hinweise

Die Tankanzeige leuchtete auf. Zunächst ging sie davon aus, dass Ganoven den Tank durch den Stutzen leersaugten. Deswegen fuhr sie mit einer Bekannten und einem Kanister zur nächsten Tankstelle. Als sie den Kraftstoff nachgoss, lief dieser unter dem Fahrzeug wieder heraus. Schnell stand fest, dass Unbekannte den Tank aufbohrten und so den Kraftstoff entwendeten. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 02331986 2066 entgegen.

