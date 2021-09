Jahrhundertflut AWO beginnt mit Verteilung der Flutopferhilfe in Hagen

Hagen. Soforthilfen für Privatpersonen sind bereits angelaufen: Die Arbeiterwohlfahrt leitet viel Geld an die Flutopfer in Hagen weiter.

Die Bereitschaft, die Betroffenen der Flutkatastrophe zu unterstützen, ist ungebrochen. 2,4 Millionen Euro stehen allein dem Bezirksverband Westliches Westfalen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) zur Verfügung, um Hilfe vor Ort zu leisten. Verwaltet wird das Geld vom AWO-Unterbezirk Hagen-Märkischer-Kreis, in dessen Gebiet das Unwetter die meisten Schäden verursacht hat.

Soforthilfen für Privatpersonen sind bereits angelaufen. Zudem plant der Verband, mit den Spenden besondere Einzelfallhilfen auszuzahlen, die soziale Infrastruktur und gemeinnützige Einrichtungen zu stärken. „Wir gehen davon aus, dass wir mindestens bis Ende 2023 damit beschäftigt sein werden, die Spendengelder weiterzugeben. Denn Fluthilfe ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon, für den wir einen langen Atem brauchen“, sagt Michael Scheffler, Vorsitzender des AWO-Bezirksverbands Westliches Westfalen.

Für Infrastruktur und Einzelfallhilfen

Er hat die vielen Vereine und Einrichtungen im Blick, die nun schnellstmöglich Unterstützung bekommen sollten. Etwa eine Million Euro hat der Verband für die soziale Infrastruktur und qualifizierte Einzelfallhilfen vorgesehen. Die Summe stammt aus dem bundesweiten Aktion-Fonds „Deutschland hilft“ und wurde über AWO International an das Westliche Westfalen verteilt.

Rund 500.000 Euro stehen als Soforthilfen für Privatpersonen bereit, deren Schäden nicht versichert sind. Sie erhalten bis zu 2500 Euro pro Haushalt, müssen ihren Anspruch aber glaubhaft darlegen. Unwahre Angaben führen zu Rückforderungen.

Doppelzahlungen vermeiden

Die Zahlung wird von der AWO in eine Datenbank des Deutschen Roten Kreuzes gespeist: Dort wird jeder registriert, der Fluthilfen bekommt, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Betroffene können sich unter hochwasser@awo-ha-mk.de oder der Telefonnummer 02331-7377100 an die AWO wenden.

Speziell an Familien mit Kindern richtet sich ein Angebot, das ebenfalls aus den Fonds-Geldern finanziert wird. Familien können kostenlose Erholungswochen im Sauerland oder an der Ostsee verbringen, um dort nach den Hochwasser-Strapazen neue Kraft zu tanken. Die AW Kur GmbH, eine Tochter des AWO-Bezirksverbandes, hat hierzu freie Plätze geschaffen. Interessierte wenden sich an Claudia Krommes unter Tel. 0231 9934-126 oder claudia.krommes@aw-kur.de.

Abstimmung mit der Stadt Hagen

Unter der Nummer 0800-296 0000 bietet die AWO eine psychologische Telefonberatung für Betroffene und Helfende in Hochwassergebieten.

In Hagen stimmt sich die AWO gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden und der Stadt ab. „Wir sind mit den anderen Trägern und der Stadt im Gespräch und klären, was genau vor Ort gebraucht wird und wie wir nachhaltig unterstützen können. Betroffene Privatpersonen, aber auch Vereine können uns gerne ansprechen,“ so Wolfgang Jörg, Vorsitzender des AWO-Unterbezirks Hagen-Märkischer Kreis.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen