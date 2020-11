Bäckerei Kamp plant Anbau auf Betriebsgelände in Hagen

Bäckermeister Martin Kamp will seinen Betrieb in Boele erweitern. Auf dem Gelände an der Schwerter Straße soll ein Anbau errichtet werden, auch Stellplätze sind vonnöten. In der Bezirksvertretung Nord wurde der entsprechende Bauantrag bereits zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Großbackstube an der Schwerter Straße ist das Herz der stadtbekannten Bäckerei mit ihren 32 Filialen, von denen sich 20 in Hagen, weitere in umliegenden Städten befinden. Wenn die meisten Menschen im Bett liegen, beginnt hier – um 0 Uhr – einer der Teigmacher mit der Arbeit. Spätestens um 4 Uhr sind alle Beschäftigten einer Schicht an Bord, um frisches Brot, Gebäck und andere Backwaren für den nächsten Tag zuzubereiten. „Wir backen alles, was bei uns verkauft wird, selbst“, sagt Kamp.

Insgesamt 70 Mitarbeiter an der Schwerter Straße

Zählt man die Fahrer mit, die die Waren in die Filialen bringen, kommt der Betrieb auf 70 Mitarbeiter, fast zwei Drittel von ihnen sind gelernte Bäcker oder Konditoren. Der geplante Anbau auf dem hinteren Abschnitt des Grundstücks, das sich im Firmenbesitz befindet, soll in erster Linie dazu dienen, die Betriebsabläufe zu optimieren; vor allem soll dort die 500-Liter-Spülmaschine zur Reinigung von Blechen, Körben und weiterem Gerät aufgestellt werden. „Es ist die letzte Erweiterung, die auf diesem Areal noch möglich ist“, sagt Kamp.

Allerdings besteht für das Gebiet zwischen Schwerter, Turm- und Kleine Straße seit 2019 eine Veränderungssperre. Diese hatte die Stadt erlassen, um im Gewerbegebiet an der Lütkenheider Straße die Errichtung einer Lidl-Filiale zu verhindern. Der Discount-Riese aus Neckarsulm wollte seinen sieben Filialen in Hagen dort eine weitere hinzufügen, traf jedoch auf den energischen Widerstand der Stadtverwaltung: „Das würde unserem Einzelhandelskonzept diametral zuwiderlaufen“, erklärte Baudezernent Henning Keune.

BV stimmt Ausnahme zu

Nachdem Lidl zur Durchsetzung seiner Pläne sogar vor das Verwaltungsgericht Arnsberg gezogen war, beschloss der Stadtrat eine Änderung des Bebauungsplanes und bestätigte eine von der Bezirksvertretung Nord beantragte Veränderungssperre, um Einzelhandel an der Lütkenheider Straße ein- für allemal auszuschließen. „Wir sind mit Discountern und Vollsortimentern in Boele gut aufgestellt“, so Heinz-Dieter Kohaupt, Bezirksbürgermeister im Hagener Norden: „Wir haben kein Interesse daran, die Boeler Mitte zu schädigen.“

24 Erinnerungen an die Weihnachtszeit in Hagen Weihnachten ist immer anders, das zeigen die 24 Erinnerungen und Geschichten rund um Weihnachten in Hagen, die von Birgit Ebbert und Stefanie Kamp für ein Weihnachtsheft zusammengetragen wurden. Die Texte reichen von Weihnachten nach dem Krieg bis heute, sie wurden von Hagenern aufgeschrieben. So erinnert Oberbürgermeister Schulz an seine Winterkindheit. Die Broschüre liegt ab dem 1. Adventssamstag in den Kamp-Filialen aus. Sie ist kostenfrei, Spenden sind erwünscht für die „Aktion Lichtblicke“.

Mit der Erweiterung der Kamp-Betriebsstätte verhält es sich anders; dem alteingesessenen Unternehmen, das seit 2002 von Martin Kamp geführt wird, will man die Perspektiven nicht verbauen. Deshalb stimmten die Bezirksvertreter in diesem Fall einer Ausnahme von der Veränderungssperre zu.