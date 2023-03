Bahnhof Hohenlimburg: Mann fällt zwischen Zug und Bahnsteig

Der Bahnhof in Hohenlimburg: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fiel ein Mann auf die Gleise zwischen einen Zug und den Bahnsteig.

Hohenlimburg. Donnerstagnacht rückten Feuerwehr und Polizei am Bahnhof Hohenlimburg an: Ein Mann war zwischen einen Zug und den Bahnsteig gefallen

Am Bahnhof Hohenlimburg kam es am Donnerstagabend, 30. März, zu einem Unfall am Bahnsteig. Dabei wurde ein 45-jähriger Mann aus Düren leicht verletzt.

Mann war alkoholisiert

Gegen 22.55 Uhr hatten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei am Hagener Hauptbahnhof über den Unfall in Hohenlimburg alarmiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der kasachische Staatsbürger nach Einfahrt des RE 16 in den Hohenlimburger Bahnhof zwischen den stehenden Zug und die Bahnsteigkante gefallen war. Augenscheinlich stand der 45-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss, so die Bundespolizei in einer Mitteilung.

Strecke für 30 Minuten gesperrt

Bundespolizisten sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und befragten gemeinsam mit der Polizei Hagen Zeugen. Ein Zeuge hat beobachtet, wie der 45-Jährige gestolpert sei, und sofort den Triebfahrzeugführer des Regionalexpress informiert. Dieser leitete die Rettungskette ein. Der Mann aus Düren wurde von Rettungskräften geborgen und anschließend in ein Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht. Die Strecke konnte nach circa 30 Minuten nach dem Unfall wieder freigegeben werden.

