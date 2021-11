Bahnhof Hohenlimburg soll in vier Wochen wieder öffnen

Dieser Tage herrscht Betrieb auf den Gleisanlagen am Bahnhof Hohenlimburg. In vier Wochen soll der reguläre Zugverkehr wieder rollen

Hohenlimburg. Ab dem 12. Dezember sollen die Züge am Bahnhof Hohenlimburg wieder rollen - ebenso wie auf der gesamten Ruhr-Sieg-Strecke

Die Arbeiten rund um die Gleisanlagen am Bahnhof Hohenlimburg gehen in die letzte Phase. Wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage mitteilt, wird seit Anfang November auf mehr als 26 Kilometern der Oberbau der Gleise erneuert. Das Gleisbett wird gereinigt und erneuert. Gearbeitet wird sowohl auf den Gleisen zwischen Halden und Hohenlimburg und im Bahnhof Hohenlimburg als auch im südlichen Verlauf der Strecke zwischen Letmathe und Werdohl.

Bahn: Arbeiten rund um die Uhr

Mehr als 80.000 Tonnen Schotter werden dabei bewegt, so die Bahn. Dafür sind neben Baggern und Arbeitsloks auch Planiermaschinen und Kleingeräte im Einsatz. Die Arbeiten sollen bis Anfang Dezember rund um die Uhr auf Hochtouren laufen, so die Bahn. Über den Lärm, der in dieser Zeit zu erwarten ist, sind Anwohner der Strecke mit Handzetteln im Postkasten informiert worden.

Fahrplanwechsel am 12. Dezember

Demnach sollen die Arbeiten bis zum 12. Dezember, 6 Uhr andauern. Hintergrund ist, dass an diesem Stichtag die Bahn in den Winterfahrplan wechselt. Bis dahin soll die Ruhr-Sieg-Strecke von Siegen bis Hagen wieder für den regulären Zugverkehr geöffnet werden. Man sei zuversichtlich, dass das Datum eingehalten und damit auch der Bahnhof Hohenlimburg bis dahin wieder in Betrieb gehen kann, so die Bahn. Auch im Stellwerk vor Ort liege die Schadensbeseitigung im Zeitplan.

Der Bahnhof Hohenlimburg wurde von der Starkregen-Flut im Juli massiv getroffen und ist seither außer Betrieb. Die Gleisanlagen wurden überschwemmt und das angrenzende Stellwerk beschädigt.

