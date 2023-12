Menschen wurden bei diesem Balkonbrand in Eilpe nicht verletzt.

Feuerwehr in Hagen

Feuerwehr in Hagen Balkonbrand in Hagen-Eilpe - waren es Feuerwerkskörper?

Hagen-Eilpe Die Hagener Feuerwehr musste die am Donnerstagabend zu einem Balkonbrand ausrücken. Wer kann Hinweise zur Ursache geben?

Zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Hagen-Eilpe ist es am Donnerstagabend gekommen. Gegen 21 Uhr ging bei den Leitstellen der Hagener Polizei und Feuerwehr die Meldung über den Brand in der Wörthstraße ein. Vor Ort erkannten die Einsatzkräfte das Feuer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss und stellten sofort sicher, dass alle Bewohner das Haus unverletzt verließen.

Möbelstücke in Flammen

Die 74-jährige Mieterin der betroffenen Wohnung sagte den Beamten, dass sie gegen 20.45 Uhr auf eine Flamme auf ihrem Balkon aufmerksam wurde, die schnell auf sämtliche Möbelstücke und Dekorationsgegenstände überschlug. Auf dem Gehweg vor dem Mehrfamilienhaus fanden die Polizisten Reste von Feuerwerkskörpern. Ob diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen. Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02331-986 2066 entgegen.

