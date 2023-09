Der Nationaltrainer Gordon Herbert vor der Zentrale des Deutschen Basketball Bundes an der Schwanenstraße in Hagen. Der Kanadier lebt und arbeitet in Hagen und ist oft Gast bei Phoenix.

Glosse Basketball-Weltmeister: Empfang auf Rathausbalkon in Hagen?

Hagen. Wie und wo wird eigentlich der Basketball-Weltmeister Deutschland zu Hause empfangen? Warum Hagen eine Option hätte sein können.

Jetzt bitte nicht lachen: Nehmen wir mal an, Deutschland wird Fußball-Europameister. Dann ist eine Feier auf dem Römer in Frankfurt mit tausenden Fans eine Option. In der Main-Metropole hat nämlich der Deutsche-Fußballbund seine Zentrale.

Was uns nach Hagen bringt. Und einem gar weltmeisterlichen Empfang. Denn Sitz des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist die Volmestadt.

Der Nationaltrainer aus Hagen

Wir nehmen an, dass die Stadt schon mal den Rathaus-Balkon gebohnert hat. Die Fans könnten dann auf der Rathausstraße und im Ferdinand-David-Park die Helden bejubeln. Die Springe könnte eine Option sein. Da ist mehr Platz. Oder aber direkt an der DBB-Zentrale an der Schwanenstraße – vor der Hauptzufahrt zu den Deutschen Edelstahlwerken. Feiern im Industrial-Style – schließlich war das Finale gegen Serbien noch mal richtig harte Arbeit.

Schluss mit Träumereien. Die Basketball-Weltmeister werden in Frankfurt gefeiert. Weil da der Hauptsponsor, eine Bank, ihren Sitz hat. Aber wenn Nationaltrainer Gordon Herbert zurück nach Hagen kommt, wo er ja nicht nur arbeitet, sondern auch lebt, dann werden wir ihn mit Applaus empfangen – versprochen.

