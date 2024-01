Protestaktion Bauern-Demo in Hagen: Trecker rollen über den Innenstadtring

Hagen Auch in Hagen rollt eine Trecker-Kolonne durch die Stadt. Der Protestzug zieht sich durch die Innenstadt. Was geplant ist

Die Trecker-Kolonne biegt gleich (gegen 9.30 Uhr) auf Innenstadt-Ring in Hagen ein. Ungefähr 30 Traktoren, ein gutes Dutzend Lkw sowie viele Autos haben sich hintereinander aufgereiht. Sie demonstrieren gemeinsam gegen die Politik der Bundesregierung - und erhalten Zuspruch vom Straßenrand für ihre Protestaktion.

Das ist die weitere Strecke

Die Verkehrsbehinderungen der Fahrt waren bislang überschaubar. Die Kolonne rollte von Haßley aus das Wasserlose Tal hinunter, um dann auf den Innenstadtring abzubiegen, wo bereits zwei Polizeifahrzeuge warten.

Geplant ist, dass die Kolonne am Finanzamt vorbei durch Eckesey bis zum Vorhaller Kreisel rollen wird, bevor es zurück Richtung Innenstadt geht. Denn dort wollen die heimischen Landwirte an den Parteizentralen noch Forderungen an die Politiker übergeben.

Auch in Breckerfeld und im Umkreis gibt es mehrere Aktionen von Landwirten, die auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen möchten. Demonstriert wird beispielsweise auch in Schwelm und Breckerfeld.

Hagen Haßley - Bauernproteste Bauerndemo Landwird Trecker Demo Bauern Agrardiesel Foto: Michael Kleinrensing / WP

