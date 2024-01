Bauern-Protest in Breckerfeld: Feuer auf dem Marktplatz

Breckerfeld Die Landwirte aus Breckerfeld setzen ihre Proteste fort. Das sind ihre Pläne für den kommenden Freitag.

Die Landwirte setzen ihre Aktions- und Protesttage in Breckerfeld fort. Und zwar am Freitag, 12. Januar. „Wir sind wieder in Breckerfeld unterwegs“, kündigt Ortslandwirt Heiner Born an, der bereits mit seinem Traktor vor dem Brandenburger Tor in Berlin vorgefahren war und die Demonstration am Montag in der Hansestadt selbst organisiert hat.

Am Montag haben die Bauern den Verkehr auf der Frankfurter Straße in Breckerfeld lahmgelegt. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Diesmal wollen die Bauern, die den Kompromiss der Bundesregierung (weiterhin Steuerbefreiung für Traktoren und Maschinen, stufenweise Abschaffung der Subvention für Agrardiesel) strikt ablehnen, allerdings nicht den Verkehr lahmlegen. „Von 14 bis 17 Uhr stehen wir mit ein paar Treckern auf dem Marktplatz und auf jenem Platz, auf dem am Bauernmarkt die Strohburg aufgestellt wird“, so Heiner Born. „Wir wollen Kindern - und Erwachsenen natürlich auch - mal die Möglichkeit geben, sich auf einen großen modernen Trecker zu setzen und Fotos zu machen“, sagt Born. Daneben ist es ihm und seinen Kollegen wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Mahnfeuer auf dem Marktplatz

Um 19 Uhr wird dann auf dem Marktplatz ein Mahnfeuer angezündet, zu dem die Breckerfelder ebenfalls eingeladen sind. „Für kalte und warme Getränke ist gesorgt“, so Born. Eigene Tassen dürften mitgebracht werden.

Um gegen die Pläne der Bundesregierung zu demonstrieren, hatten die Landwirte eine Protestwoche ausgerufen. Am Montag hatten landesweit Bauern mit Traktoren demonstriert. In Städten der Region hatte es verschiedene Kundgebungen gegeben - darunter auch in Hagen und in Schwelm.

