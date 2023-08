Drogen und weiteres Zubehör (hier ein Symbolbild) lagen für jedermann sichtbar in der Wohnung in Hagen herum.

Polizei Beamte in Hagen trauen Augen nicht: Drogen liegen so herum

Hagen. Dreist oder dumm? Ein Mann aus Hagen bat zwei Polizisten in seine Wohnung. Als sie eintraten, glaubten sie ihren Augen nicht zu trauen.

An Dreistigkeit oder an Dummheit – je nach Sichtweise – kaum zu überbieten war das Verhalten eines Mannes in Hagen, der es am Donnerstag mit der Polizei zu tun bekam.

Die Beamten hatten den 42-Jährigen an seiner Wohnanschrift in der Krähnockenstraße (Stadtteil Eilpe) aufsuchen wollen, um ihm seinen Ausweis zurückzugeben, den er am Vortag bei einer Polizeikontrolle in der Altenhagener Straße zurückgelassen hatte. Er hatte den Beamten zugerufen, dass er es eilig habe und sich schnell aus dem Staub gemacht, bevor die Einsatzkräfte das Dokument nach Erfassung seiner Daten wieder an ihn übergeben konnten.

Während Kontrolle ohne Ausweis aus dem Staub gemacht

Da der Ausweis auch auf der Wache nicht wieder abgeholt wurde, suchten die Polizisten den Hagener eben nun in seiner Wohnung in Eilpe auf.

Nachdem sie geklingelt hatten, bat der Mann sie in seine Wohnung. Dort roch es stark nach Cannabis. Auf dem Wohnzimmertisch konnten die Polizisten dann auch tatsächlich eine größere Menge an Betäubungsmitteln entdecken, die offen herumlagen. Der Mann machte keine Anstalten, die Drogen zu verstecken. Zudem befanden sich auf dem Tisch zwei benutzte Feinwaagen.

Polizei beschlagnahmt Drogen und weiteres Material

Im weiteren Verlauf der „Unterhaltung“ fand die Polizei weitere Drogen in der Wohnung des 42-Jährigen Es handelte sich um psychoaktive Pilze sowie um Heroin. Der Mann besaß darüber hinaus auch Streckmittel und Verpackungsmaterial für das Rauschgift. Die Beamten beschlagnahmten die Sachen sowie die Drogen und fertigten eine Strafanzeige.

Ebenso gleichgültig wie der 42-Jährige verhielt sich ein 31-jähriger Mann, der sich während des Besuchs der Polizei in der Wohnung aufhielt. Vor den Augen der Einsatzkräfte versuchte er ungerührt, einen Joint zu rauchen. Die Konsequenz: Er erhielt ebenfalls eine Strafanzeige.

