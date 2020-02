Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Begleitung durch drei Vortragsabende

Die Ausstellung der Expressionisten im Osthaus Museum kann bis zum 3. Mai besichtigt werden.

Im Rahmen der Ausstellung sind verschiedene Vorträge im Osthaus Museum vorgesehen. Am Dienstag, 10. März, hält Kunsthistorikerin Angelica Jawlensky Bianconi einen Vortrag, am Dienstag, 17. März, ist Klaus Fußmann zu Gast im Museum, und am Dienstag, 21. April, lauschen Interessierte Dr. Christian Ring. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.