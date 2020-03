„Un gelato per favore“, würde der Italiener sagen. Was so viel heißt wie „Ein Eis bitte!“ In Breckerfeld gilt ab heute: bei Anruf Eis. Denn Pamela Commodaro schickt ab heute ihr Eis-Taxi durch die Region.

Sie ist die Neue in Breckerfeld. Vor drei Jahren ist Commodaro (37) nach Deutschland gekommen und hat zu Jahresbeginn die traditionsreiche Eisdiele „Venezia“ in Breckerfeld übernommen. „Der Vorbesitzer ist in den Ruhestand getreten, und wir dachten, wir könnten an dieser Stelle unsere Idee am besten umsetzen“, sagt Pamela Commodaro. „Wir“, das sind sie und ihr Ehemann, der wie sie aus einer echten Eisfamilie stammt. Und „die Idee“, von der Commodaro spricht, ist die eines Taxis. Eines Eistaxis.

Lieferungen im Umkreis von 20 Kilometern rund um Breckerfeld

Das ist der Grund, warum Commodaro auch keine klassische Eisdiele in Breckerfeld mehr weiterführt, sondern nur ihr „Eis-Labor“. Der bisherige Eiswagen von „Venezia“ wird weiter in seinem angestammten Fahrgebiet am Quambusch und am Kuhlerkamp unterwegs sein. Daneben flitzen weitere vier Autos als Eis-Taxis in einem Radius von 20 Kilometern rund um Breckerfeld los. „Breckerfeld, Gevelsberg, Ennepetal, Haspe, Halver und Schwelm. Da fahren wir überall hin“, sagt Commodaro.

Dass Eis per Taxi geliefert wird, ist zumindest in Hagen noch eine neue Idee. Foto: Getty Images

Eine Bestellung per Anruf oder Whatsapp muss einem Mindestwert von 14 Euro haben. Wer die Eistaxi-Nummer in sein Smartphone einspeichert und den Kontakt per Whatsapp anklickt, erhält direkt alle Informationen und eine Bestellkarte mit allen Preisen. „Wir machen das dann sofort fertig und fahren los“, sagt Commodaro, die auch für ältere Menschen zu einer wertvollen Adresse werden will. „Viele alte Leute schaffen es nicht mehr, zur Eisdiele zu kommen“, sagt Commodaro. So komme die Eisdiele eben zu ihnen.

Das Eis werde unterwegs in speziellen Boxen und mit speziellen Kühl-Akkus kalt gehalten. Bei mehreren Tests hat Commodaro Möglichkeiten gefunden, ihr Eis unterwegs bis zu eineinhalb Stunden in Form zu halten.

Eine Kugel Eis kostet 1 Euro. Die klassischen Eibecher-Varianten von Schokobecher bis Spaghetti-Eis kosten 5,50 Euro. Dazu kommt: Commodaro produziert auch Eis für Hunde. Wer seinem Vierbeiner eine Eis-Freude machen möchte, bekommt hier eine Eis-Variante ohne Laktose und andere Stoffe, die für Hunde unverträglich sind.

Heute geht der Eis-Taxi-Service los und ist per Whatsapp unter 0176/24985865 zu erreichen.