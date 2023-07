Bei diesem Hunde-Wettkampf in Hagen ist Teamgeist wichtig

Hohenlimburg. Beim Agility-Turnier des PHV Hohenlimburg-Reh dürfte es emotional zugehen. Für einige Vierbeiner könnte es der letzte Wettkampf sein.

Mein Hund hieß Frodo. An ihn musste ich denken, als ich im Email-Fach auf eine Nachricht des Polizeihunde-Sportvereins (PHV) Hohenlimburg-Reh stieß. Der Verein richtet am Sonntag, 30. Juli, ein großes Agility-Turnier aus, den „Ruhr-Cup“.

Ich habe früher mit Frodo auch Sport betrieben. Nicht so semi-professionell wie bei der Agility, aber doch in einer großen Hundeschule gegen starke Konkurrenz. Da Frodo sehr an mir hing (und ich an ihm), gaben wir ein gutes Team ab – was beim Hundesport mindestens so wichtig ist wie beim Fußball oder einer anderen Mannschaftssportart.

Aber zurück zum PHV, der sich bei seinem Turnier auf dem Hundeplatz an der Elseyer Straße 79a über viele Zuschauer freuen würde: 150 Hunde (und Herrchen bzw. Frauchen) gehen an den Start, auf dem nummerierten Parcours warten Tunnel (mochte Frodo nicht), Wippen, Stege und schräge Wände auf die Vierbeiner. Nach Größe unterteilt, wird in drei Klassen gestartet: kleine, mittelgroße und große Hunde.

Ursula Dembowski und Curly

Mit dabei sind Ursula Dembowski (77) und ihre knapp zehnjährige Pudelhündin Curly. Für die beiden wird es die letzte Teilnahme am Ruhrcup sein. Auch andere Vereinsmitglieder wollen ihre Hunde nach dem Ruhr-Cup in den Agility-Ruhestand schicken.

Ursula Dembowski mit ihrer Pudelhündin Curly. Foto: Jessica Neuloh / PHV Hohenlimburg-Reh

Bevor es so weit ist, werden die Rentner in spe aber noch einmal alles geben müssen. Denn für den Hohenlimburger Verein, der mit sechs Teams am Start ist, geht es noch um die Qualifikation zur Deutschen Vereinsmeisterschaft, die im September im niedersächsischen Wunstorf stattfindet. Aktuell belegt der PHV unter 22 Mannschaften den vierten Platz – der dritte Rang, der zur Teilnahme in Wunstorf berechtigen würde, ist also noch erreichbar.

Wie auch immer – am Ende des Wettkampfes, der übrigens um 9 Uhr beginnt und spätnachmittags endet, dürfte es angesichts der bevorstehenden Rücktritte vom Agility-Sport ordentlich emotional zugehen.

