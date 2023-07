Bei einem Streit in Hagen fliegen die Kohlköpfe tief.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Bei Streit in Hagen-Haspe wird ein Rotkohl zum Wurfgeschoss

Haspe. Bei einem kuriosen Streit in Hagen-Haspe muss die Polizei schlichtend eingreifen. Dabei stehen ein Metzgerbeil und ein Rotkohl im Fokus.

Zu einer kuriosen Auseinandersetzung, bei der letztlich ein Rotkohl zum Wurfgeschoss wurde, ist es am Montag in Hagen-Haspe gekommen. Zunächst waren die späteren Kontrahenten bei einem Telefonat aneinandergeraten. Kurz darauf erschienen drei Männer im Geschäft des späteren Opfers in der Voerder Straße. Dort eskalierte der Konflikt, als der 30-Jährige seine ungebetenen Gäste zum Gehen aufforderte.

Drohung mit dem Metzgerbeil

Der 30-Jährige erhob, um seinen ein dringlichen Appell zu unterstreichen, sogar ein Metzgerbeil, das er während seiner Arbeit in der Hand hielt, legte es aber alsbald auch wieder ab. Daraufhin warf ein 53-Jähriger aus der Gruppe dreimal mit Rotkohlköpfen, welche den 30-Jährigen trafen und verletzten. Kurz darauf trennten sich die Streitenden, als eine Polizeistreife den Konflikt bemerkte und prompt einschritt. Die Beamten legten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor. Was genau geschah und wieso es zum Streit kam, ermittelt jetzt die Hagener Kriminalpolizei.

+++ Auch lesenswert: Es gibt Kaufinteressenten für die Arbeitsagentur-Turm in Hagen +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen