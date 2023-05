Beifahrer schnipst Kippe aus Auto – Polizei Hagen greift ein

In Hagen hat ein Mann eine Zigarette aus dem Autofenster geworfen.

Wehringhausen. An einer roten Ampel zieht der Mann (37) noch einmal an der Zigarette, dann wirft er sie auf die Straße. Allerdings stand neben ihm die Polizei.

Ein Beifahrer schnipste in Hagen noch schnell seine glühende Zigarette aus dem Autofenster - das hat jetzt Konsequenzen.

Als eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag gegen 1.15 Uhr an der Einmündung Wehringhauser Straße/Bergischer Ring vor einer roten Ampel stand, wartete auf der daneben gelegenen Fahrspur auch ein VW auf die Weiterfahrt. Ein Polizist sah, wie der Beifahrer an seiner Zigarette zog und diese im Anschluss durch das geöffnete Seitenfenster auf die Straße warf. Die Einsatzkräfte stoppten das Auto. Der 37-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen