Beim Kaffeeholen: Hagener mit Pfefferspray attackiert

Während sich ein 25-Jähriger am Dienstag in einem Geschäft am Graf-von-Galen-Ring einen Kaffee holen wollte, sprühte ihm ein unbekannter Mann plötzlich Pfefferspray in das Gesicht.

Hagen-Mitte. Plötzliche Attacke in einem Geschäft am Graf-von-Galen-ring in Hagen. Einem 25-Jährigen wird Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Während sich ein 25-Jähriger am Dienstag in einem Geschäft am Graf-von-Galen-Ring in Hagen einen Kaffee holen wollte, sprühte ihm ein unbekannter Mann plötzlich Pfefferspray in das Gesicht. Der Tatverdächtige war gegen 13 Uhr mit zwei weiteren Personen ebenfalls in den Shop getreten und beleidigte sowie beschimpfte den Iserlohner ohne ersichtlichen Grund. Nach dem Einsatz des Pfeffersprays flüchtete der Unbekannte mit den anderen Personen – er konnte nicht mehr von der Polizei angetroffen werden. Der 25-Jährige kam zur Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte als etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank, mit grünen Augen sowie dunkelbraunen Haaren beschrieben werden. Der Mann trug eine Kappe. Ein Motiv für die gefährliche Körperverletzung ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Rufnummer 9862066 zu melden.

