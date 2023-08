Poetry Slam ist in vielen Städten beliebt und wird im Oktober auch in Hagen ausgetragen.

Kultur in Hagen

Kultur in Hagen Beim Poetry Slam in Hagen geht’s um Leben und Tod

Hagen. Marilyn Monroe und Max Frisch auf Hagener Bühne? Bei welchem Event die Toten zum Leben erweckt werden. Alles zu Datum, Ablauf und Ticketpreisen.

Es geht um Leben und Tod – aber zum Glück nur auf der Bühne. Die Rede ist vom „Dead or Alive Poetry Slam“, der Mitte Oktober im Theater Hagen veranstaltet wird.

Die „Toten“ werden jeweils von professionellen Schauspielern verkörpert. Diese treten gegen etablierte Namen der Poetry-Slam-Szene an. Das Publikum im Zuschauerraum entscheidet, wer die beste Performance­ abgibt – die Poetry-Slammer aus der Jetztzeit oder Marylin Monroe und Co.

„Die Schauspieler leihen den Verstorbenen praktisch ihre Körper und Stimmen und inszenieren die Werke so, dass die Zuschauer tatsächlich glauben, die Verstorbenen seien noch ein letztes Mal lebendig“, konkretisiert Jan Schmidt, der das ungewöhnliche Konzept im Theater auf die Beine stellt.

Jan Schmidt lebt in Bochum und hat bereits im letzten Jahr Poetry-Slam im großen Stil nach Hagen gebracht. „Im vergangenen Herbst fand ja in Hagen die Landesmeisterschaft NRW statt“, blickt der Initiator zurück. „Das war eine gelungene Sache, wir haben an den zwei Tagen­ mit fünf Veranstaltungen rund 1000 Zuschauer begrüßen können.“

Jan Schmidt moderiert den Abend im Theater Hagen. Foto: Andreas Klein

Der NRW-Wettbewerb wurde in drei Spielstätten – dem Theater Hagen­, dem Kulturzentrum Pelmke und im Jugendzentrum Kultopia – ausgetragen. Und in diesem Oktober? „Da präsentiere ich an einem Tag das Sonderformat, das absolut elegant und unterhaltsam über die Bühne geht“, verspricht Jan Schmidt.

Eine exklusive Einzelveranstaltung

Der 30-Jährige, selbst auch Slammer, wird an besagtem Abend die knapp zweieinhalbstündige Show (inklusive Pause) moderieren. Das Besondere an dem Abend? „Mit dem ,Dead or Alive Poetry Slam’ gehe ich nicht auf Tournee, sondern es handelt sich tatsächlich um eine exklusive Einzelveranstaltung“, schwärmt Schmidt.

Vor einigen Jahren hat Jan Schmidt das Programm in Siegen im Apollo-Theater veranstaltet, „und es war ein tolles Event“. Dieser Mix aus Theater, Literatur, Performance und Poetry Slam wird nun in knapp zwei Monaten in Hagen wiederholt.

Wird Mitte Oktober zur Slam-Stätte – das Hagener Theater. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zum Ablauf des Abends: Es wird einen Musiker geben, „er heizt dem Publikum ordentlich ein“, erklärt Jan Schmidt, „drei Slammerinnen, zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler bestreiten dann den Wettkampf“. Ein großes Preisgeld gebe es nicht, schüttelt der 30-Jährige lächelnd den Kopf, „vielleicht für die Gewinnerin oder den Gewinner eine Flasche Sekt, aber vor allem geht es um den Spaß für die Akteure und die Zuschauer.“

Texte von Marilyn Monroe oder Max Frisch

Zum Erläuterung: Beim „Dead or Alive Poetry Slam“ treten Künstler mit ihren eigenen Texten auf sowie professionelle Schauspieler, die Texte von bereits verstorbenen Persönlichkeiten wie Marilyn Monroe oder Max Frisch vortragen.

Wie beim normalen Poetry Slam hat jeder Teilnehmer zehn Minuten Zeit, um das Publikum zu überzeugen; die Zuschauer bewerten dann die Textbeiträge.

Die Veranstaltung im Theater beginnt am Sonntag, 15. Oktober, um 20 Uhr; der Einlass erfolgt ab 19 Uhr. Tickets kosten ab 10 Euro im Vorverkauf und sind erhältlich online­ über die Website des Theaters oder an allen bekannten VVK-Stellen.

Weitere Infos:

Seit über 15 Jahren ist Poetry Slam eines der gefragtesten Formate in Hagen (u.a. im Pelmke-Kulturzentrum in Wehringhausen) und ist aus der lokalen­ Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken.



Ein „Dead or Alive Poetry Slam“ gilt als die Königsdisziplin des erfolgreichen Formats „Poetry Slam“.

