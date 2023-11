Film Bekannte Tatort-Kommissare beim Festival in Hagen zu Gast

Hagen. Die Tatort-Kommissare Dietmar Bär und Jörg Hartmann geben sich am Samstag in Hagen die Ehre. Sie wollen sich u.a. ins Goldene Buch eintragen.

Eine illustre Gästeschar wird am Samstag, 4. November, zum zehnten Hagener Kurzfilmfestival „Eat my shorts“ erwartet. Zu den prominenten Schauspielern, die in der Volmestadt zu Gast sein werden, zählen die Tatort-Kommissare Dietmar Bär und Jörg Hartmann.

Junge Filmemacher können sich am Wochenende in Hagen wieder für höhere Aufgaben empfehlen, denn ein Kurzfilm gilt als Sprungbrett für den Nachwuchs der Regisseure. Das Hagener Festival will dem Publikum mit sechs spannenden und unterhaltsamen Kurzfilmen einen unvergesslichen Abend bereiten.

Starten wird das Festival bereits am Freitag, 3. November, um 19 Uhr mit dem Eröffnungsfilm „Im Auftrag des Drachen“ (FKS 12 J), der im Cinestar Hagen auf der Springe gezeigt wird. Es handelt sich um einen US-Actionthriller mit Clint Eastwood und George Kennedy (verstorben 2016) sowie dem deutschen Schauspieler Reiner Schöne, der am Filmabend anwesend ist.

Clint Eastwood ließ sich nicht doubeln, während des Drehs kam es zu einer Reihe von Unfällen. Der 27-jährige Bergsteiger David Knowles starb im Gebirge.

Vor Stadthalle Hagen wird ein Teppich ausgerollt

Zum Kurzfilmfestival am Samstag in der Stadthalle wird für die Prominenz ein roter bzw. pinkfarbener Teppich ausgerollt. Um 17.30 Uhr werden Jurymitglieder und Ehrengäste am Haupteingang eintreffen. Dazu gehören Dietmar Bär, Radost Bokel, Damian Hardung, Jörg Hartmann, Claude-Oliver Rudolph, Hansjörg Thurn, Christine Urspruch, Reiner Schöne, Tom Barcal, Uwe Fellensiek, Uwe Rohde und Walter Lehnertz.

Auch Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz gibt sich die Ehre. Dietmar Bär, Jörg Hartmann und Reiner Schöne wird er bereits am Nachmittag im Rathaus empfangen, wo sich die Schauspieler in das Goldene Buch der Stadt Hagen eintragen wollen.

Die Aftershow-Party beginnt um 23 Uhr, Festival-Tickets inkl. Party gibt es für 101,50 Euro unter https://www.eatmyshorts-festival.de/ticketshop.

