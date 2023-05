Bekannter Künstler der blauen Säule kommt nach Hagen

Hagen. Die glänzende, blaue Säule in der City stammt von Heinz Mack. Der berühmte Lichtkünstler kommt jetzt nach Hagen. Was er im Osthaus-Museum zeigt.

Nicht jeder Hagenerin oder jedem Hagener wird der Name Heinz Mack etwas sagen, doch die blaue Stele vor dem Sparkassen-Karree kennt vermutlich jeder. Besagte Skulptur – der blaue Monolith ist drei Meter hoch – wurde von dem Maler und Bildhauer gestaltet und ist wahrlich unübersehbar. Allerdings registriert der Betrachter erst beim Näherkommen, dass es sich um einen Brunnen, an dessen Plexiglaswänden fast unsichtbar Wasser herunter fließt, handelt.

Zur Eröffnung des Sparkassen-Karrees im Juni 2006 kam der bekannte Maler und Bildhauer Heinz Mack nach Hagen. Im Hintergrund ist die von ihm gestaltete blaue Säule zu sehen. In Kürze besucht der mittlerweile 92-Jährige die Volmestadt erneut. Foto: KLEINRENSING, Michael

Die Verbindung von Wasser und Licht übt eine ganz besondere Faszination aus. Die Skulptur mit dem, so scheint es, fein-glänzenden Film wurde im Mai 2006 im Rahmen der Sparkassen-Karree-Eröffnung aufgestellt.

Und nun, 17 Jahre später, kommt der Lichtkünstler Heinz Mack wieder nach Hagen; ins Osthaus-Museum, wo der mittlerweile 92-Jährige ab dem 3. Juni insgesamt 70 seiner Arbeiten ausstellen wird.

Zum Hintergrund: Der 1931 geborene Heinz Mack hat die Kunst seit den späten 1950er-Jahren nachhaltig beeinflusst. 1957 gründete er gemeinsam mit Otto Piene die international einflussreiche und bis 1966 aktive ZERO-Gruppe, zu der ab 1961 auch Günther Uecker zählte, und von der international eine große Strahlkraft ausging. Mack als Mitgründer der ZERO-Bewegung, die einen Neubeginn in der Kunst markierte, setzte sich in seinen Werken hauptsächlich mit dem Thema Licht auseinander.

Heinz Mack zählt heute zu den erfolgreichsten und bekanntesten deutschsprachigen Künstlern der Nachkriegszeit. Seine Arbeiten wurden in über 400 Einzelausstellungen und zahlreichen Gruppenausstellungen gezeigt und sind in etwa 140 öffentlichen Sammlungen weltweit vertreten.

Seit 1991 bekannt

„In seiner Frühphase schuf Mack Skulpturen und Gemälde, 1964 hörte er jedoch mit dem Malen fast komplett auf. Bis 1990/1991“, erläutert Dr. Tayfun Belgin. Der Direktor des Osthaus Museums Hagen kennt Heinz Mack seit 1991 persönlich. „Er bat mich damals, zu seiner ersten Ausstellung, die sich wieder der Malerei widmete, einen Text zu schreiben. Seitdem sind wir locker befreundet.“

Tayfun Belgin freut sich nun darauf, Heinz Mack an der Volme eine große Ausstellung auf zwei Etagen widmen zu können.

Der Künstler Heinz Mack im Dezember 2021 vor einer im gleichen Jahr entstandenen „Chromatischen Konstellation“. Foto: courtesy Archiv Atelier Mack

„Wir zeigen 70 Arbeiten, die von 1958 bis heute entstanden sind“, so der Museumsdirektor. Zu sehen sind dann 43, zum Teil großformatige, Gemälde, „Heinz Mack spricht von ,Chromatischen Konstellationen’, erklärt Belgin und fährt fort: „Wir konzentrieren uns bei der Ausstellung in Hagen auf neuere Arbeiten, die durch einige Referenzbilder aus den früheren Phasen ergänzt werden.“

Aber auch Objekte werden im Osthaus-Museum präsentiert, nämlich Wandreliefs und Objekte, darunter einige Lichtreliefs aus Aluminium, außerdem Skulpturen, die überwiegend aus Keramik bestehen sowie eine Lichtstele.

Weitere Infos:

Der Maler, Lichtkünstler und Bildhauer Heinz Mack wurde 1931 in der mittelhessischen Kleinstadt Lollar geboren und wohnt und arbeitet seit 1967 auf einem denkmalgeschützten Künstler-Bauernhof am Niederrhein, dem Huppertzhof in Mönchengladbach. Einige Monate im Jahr verbringt der Künstler auf seiner Finka auf Ibiza.

Die Ausstellung „Heinz Mack – Das Licht in mir“ läuft vom 3. Juni bis 3. September im Osthaus-Museum. Die Vernissage findet am Samstag, 3. Juni, um 16 Uhr im Kunstquartier statt. Interessierte sind willkommen.

