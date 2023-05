Beliebtes Freibad auf Hestert will bald seine Pforten öffnen

Hagen. Frühschwimmer und Hagenbad GmbH haben im Freibad auf der Hestert bereits ganze Arbeit geleistet. Das Bad in Hagen will bald öffnen.

Sollte das Wetter mitspielen, dann wird das Freibad Hestert in Hagen am Samstag, 13. Mai, erstmals in diesem Jahr seine Pforten öffnen. Das kündigte Alicia Pieper an, Sprecherin des Betreibers Hagenbad GmbH: „Wir reagieren wie immer flexibel auf die jeweilige Wetterlage.“ Wenn es mit dem anvisierten Termin nicht klappe, werde das beliebte Freibad eben zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet.

Unumstößlich ist dagegen das Eröffnungsschwimmen der Frühschwimmer, das am Montag, 15. Mai, erstmals in dieser Saison stattfindet. An insgesamt 14 Tagen ist das Hestert-Bad bis zu den Sommerferien für Rentner und Berufstätige, die vor der Fahrt zum Arbeitsplatz noch einige Bahnen schwimmen wollen, geöffnet. „Das Frühschwimmen ist wetterunabhängig – so wie immer in den vergangenen Jahren“, berichtet Bernd Ritter (65), Sprecher der Hestertbad-Initiative.

In Kooperation mit Hagenbad haben die ehrenamtlich tätigen Frühschwimmer aus Haspe das Freibad am vergangenen Wochenende auf Vordermann gebracht, den Sand auf dem Kinderspielplatz gesiebt, das Volleyballfeld hergerichtet und die Liegen um die Schwimmbecken herum gruppiert.

Zusammenarbeit funktioniert reibungslos

Die Zusammenarbeit zwischen den freiwilligen Helfern und dem städtischen Unternehmen funktioniere seit Jahren reibungslos, betont Ritter: „Wir schließen jedes Jahr einen neuen Vertrag mit der Hagenbad GmbH ab, und wenn wir neue Ideen einbringen, stoßen wir auf Gehör. Andererseits sind wir zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird, die wir zu leisten imstande sind.“

Auf Wunsch vieler Teilnehmer ist das Hestertbad an den 14 Frühschwimmer-Tagen in diesem Jahr erstmals von 7 bis 11 statt wie in den Vorjahren nur bis 10 Uhr geöffnet. Auf der anderen Seite ist der Eintrittspreis für den Frühsport aufgrund der gestiegenen Energiekosten von 3 auf 3,50 erhöht worden – die Saisonkarte gibt es für 35 Euro.

Die Hestertbad-Initiative würde „ihr“ Freibad gern klimaneutral aufstellen und schlägt deshalb vor, die Gasversorgung durch Photovoltaik und Wärmepumpe zu ersetzen – eine Anregung, die Hagenbad nun erst einmal prüfen lassen muss. „Die Zeit dafür wäre reif“, findet Ritter.

Bezirksvertretung hat Unterstützung zugesagt

Nach den Ferien findet das Frühschwimmen nicht mehr statt – die Vergangenheit hat gelehrt, dass das Angebot im Spätsommer zu wenig angenommen wird. Denn das finanzielle Risiko für das vorbildliche Projekt tragen die Frühsportler selbst, wenngleich die Bezirksvertretung Haspe beschlossen hat, für einen etwaigen Verlust in Höhe von bis zu 1000 Euro in die Bresche zu springen.

Die Zukunft des Erlebnisbades auf der Hestert scheint jedenfalls gesichert, obwohl die Besucherzahlen im vergangenen Jahr unter den Erwartungen zurückblieben. Trotz zahlreicher Hitzetage wurden zwischen dem 14. Mai 2022 bis zum letzten Badetag am 7. September 46.024 Besucher gezählt – viel weniger als ihm ähnlich heißen und trockenen Sommer 2018, in dem 69.108 Badegäste erschienen (2019 waren es 48.294, 2020 und 2021 war das Bad aufgrund der Corona-Pandemie nicht geöffnet).

Trotzdem: Mit der 88 Meter langen Rutsche, dem Kinderspielgarten mit Wasserschiebern und Kurzrutschen, dem 50-Meter-Sportbecken, der Gegenstromanlage und den zahlreichen Massagedüsen verfügt das Hestert-Bad über genügend Attraktionen, die einen abwechslungsreichen Badetag garantieren.

