Benzinpumpe defekt: Mercedes in Hagen brennt komplett aus

Eilpe. Im Hagener Ortsteil Eilpe brennt ein Mercedes komplett aus. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug gerade aufgebockt.

Bei einem Reifenwechsel am Dienstag hat ein Mercedes Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Ein 41-jähriger Bekannter des Fahrzeugeigentümers hat den Wagen gegen 10.30 Uhr in einem Hinterhof in der Hasselstraße mit einem Wagenheber aufgebockt. Nur wenige Minuten später bemerkte er plötzlich eine deutliche Rauchentwicklung am Fahrzeug. Sofort selbst eingeleitete Löschversuche mit einem Gartenschlauch schlugen fehl. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Mercedes löschen. Dieser brannte vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein in der Nähe geparkter Pkw beschädigt. Zudem entstand ein Schaden an den Scheiben einer angrenzenden Wohnung und an mehreren Garagentoren. Nach Angaben des 77-jährigen Fahrzeugeigentümers hatte der Mercedes einen Defekt an der Benzinpumpe. Dieser könnte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen den Brand ausgelöst haben.

