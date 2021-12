Der Ausbau der Ganztagsschulangebote bleibt in Hagen ein Dauerthema.

Schule in Hagen

Schule in Hagen Berliner Rückenwind für den Schul-Ganztagsausbau in Hagen

Hagen/Berlin. Mit Rückendeckung aus Berlin können die Mittel für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Hagen auch ins nächste Jahr mitgenommen werden.

SPD, Grüne und FDP haben jetzt im Bundestag ein Gesetz beschlossen, das Kommunen Planungs- und Rechtssicherheit beim Ganztagsausbau gibt und Verfahren vereinfacht. „Mit dem heute beschlossenen Gesetz ermöglichen wir es den Kommunen, bereits bewilligte Mittel für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in der Grundschule auch im kommenden Jahr auszugeben. Denn wegen der derzeitigen Engpässe im Bau und Handwerk wären viele Mittel sonst verfallen. Das kann nicht in unserem Interesse sein“, so die Hagener FDP-Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr, zugleich rechtspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Das Gesetz sieht zudem vor, dass zwei weitere Fördertöpfe – die sogenannten Basis- und Bonusmittel – zusammengelegt werden.

Mehr als eine Minimallösung

Katja Graf, schulpolitische Sprecherin der FDP-Ratsgruppe in Hagen, ergänzt: „Die Zusammenlegung der Fördermittel und gerade die Fristverlängerung sind wichtige und richtige Schritte, den dringend nötigen weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung in Hagen zu unterstützen.“ Katrin Helling-Plahr macht aus ihrer Sicht deutlich: „Der Ganztagsausbau ist ein ambitioniertes Ziel. Doch anstatt konstruktive Vorschläge hierzu vorzulegen, verunsichern CDU und CSU die Verantwortlichen vor Ort und legen mit ihrem Gesetzentwurf zur ausschließlichen Fristanpassung nur eine Minimal-Lösung vor. Als Ampel bringen wir mit der Zusammenlegung der Fördermittel stattdessen auch eine deutliche Vereinfachung auf den Weg. Damit setzen wir noch vor Weihnachten eine Zusage aus dem Koalitionsvertrag um.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen