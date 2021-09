Berufsbegleitendes Studium zum Betriebswirt in Hagen

Tobias Köppen ist Lehrer an der Kaufmansschule 1 in Hagen.

Hagen. Das Berufskolleg Kaufmannsschule I, gelegen in der Hagener Innenstadt, bietet einen Abschluss zum staatlich geprüften Betriebswirt an.

Diplom-Ökonom Tobias Köppen ist Lehrer an der Kaufmannsschule 1, einem der fünf Berufskollegs in Hagen.

1. Wie man hört, kann man an Ihrer Schule studieren.

In der Tat. Wir bieten ein berufsbegleitendes Studium zum staatlich geprüften Betriebswirt bzw. Betriebswirtin an. Das Schuljahr hat gerade erst begonnen, es sind noch kurzfristig Plätze frei.

2. Was hat es mit dem Angebot auf sich?

Unsere Fachschule für Wirtschaft ist eine Einrichtung der beruflichen Weiterbildung. An der Kaufmannsschule 1 können motivierte, junge Menschen berufsbegleitend den zertifizierten Abschluss „Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt“ – den höchsten nicht akademischen Abschluss – mit dem Schwerpunkt Absatzwirtschaft anstreben. Sieben Semester dauert es bis zum Abschluss. Dabei bietet wir optimale Rahmenbedingungen für das Studium. Beispielsweise werden die Schüler der neuen Klasse mit iPads ausgestattet. Ein gewisses Maß an Disziplin ist allerdings gefragt, da man montags und mittwochs am Abend sowie samstags am Vormittag insgesamt 14 Stunden Präsenzunterricht pro Woche hat.

3. Eine Herausforderung für die Schüler.

Dieses Engagement und Durchhaltevermögen sehen aber auch die Unternehmen gerne. Zumal diese auch davon profitieren können. Im Rahmen der Projektarbeiten beispielsweise, die im sechsten Semester anstehen, werden nicht selten Fragestellungen bearbeitet, welche die Unternehmen der Studierenden aktuell beschäftigen und wozu Lösungsansätze entwickelt werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen